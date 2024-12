The Agency z Michaelem Fassbenderem to ogromny hit Showtime. Będzie 2. sezon

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

The Agency to nowy serial szpiegowski, który 1 grudnia 2024 roku trafił na Paramount+ i Showtime. Niestety w Polsce jest on niedostępny.

Nowa produkcja z Michaelem Fassbenderem w roli głównej przyciągnęła przed ekrany aż 5.1 mln oglądających. Takie statystyki podał Paramount oraz VideoAmp. To sprawia, że The Agency jest najchętniej oglądanym nowym serialem w historii Showtime.

Variety informuje, że doprowadziło to do szybkiego zamówienia 2. sezonu.

The Agency - co wiadomo o serialu?

Michael Fassbender wcieli się w Marsjanina, działającego pod przykrywką agenta CIA, który dostaje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia i ma powrócić do London Station. Kiedy miłość, którą porzucił, pojawia się ponownie, wraca też romans. Jego kariera, prawdziwa tożsamość oraz misja są postawione przeciwko jego sercu. To prowadzi do zabójczej, międzynarodowej rozgrywki.

W obsadzie znajduje się: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi, Richard Gere, Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu oraz Tom Vaughan-Lawlor. W roli gościnnej pojawi się za to Hugh Bonneville.

The Agency - premiera 29 listopada 2024 roku w wybranych krajach.