Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Daredevil: Odrodzenie - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oficjalny powrót Jessiki Jones!

Entertainment Weekly opublikowało zdjęcia z 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Dzięki temu mamy też nasze pierwsze spojrzenie na Jessicę Jones, która powraca po długiej przerwie. Zdradzono też kilka szczegółów fabularnych.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
zdjęcia
Defenders fot. Netflix
Reklama

W 2026 roku na Disney+ zadebiutuje 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie. Entertainment Weekly porozmawiało z członkami obsady oraz ekipy produkcyjnej, a także podzieliło nowymi zdjęciami z tej produkcji. Czego możemy się spodziewać po nowej serii?

Tak miał wyglądać niezrealizowany film Lobo. Scenarzysta porównuje go do Tarantino

Oto najważniejsze informacje na temat 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie:

  • Rolę powracającej Jessiki Jones można porównać do tej, którą w pierwszym sezonie pełnił Punisher. Fani mogą spodziewać się tego, co polubili w relacji tych dwóch postaci najbardziej: dużo przekomarzania się, docinek i kłótni, ale jednocześnie współpracy.
  • O ile pierwsza seria pokazywała, jak Fisk osiągnął władzę w mieście jako burmistrz, tak druga pokazuje trudy utrzymania się w tej pozycji.
  • Daredevil jest rewolucjonistą w nowym sezonie. Showrunner Dario Scardapane na planie często odnosił się do rewolucji francuskiej. Nowy Jork nie jest bezpiecznym miejscem po wprowadzeniu stanu wojennego. Wystarczy jeden błąd, żeby zniknąć na zawsze z ulic miasta.
  • Karen Page ma zdecydowanie większą rolę niż w pierwszym sezonie. Charlie Cox uważa, że to najlepszy sezon w jej wykonaniu. Zobaczymy inną Karen Page niż do tej pory.
  • Odcinek specjalny Punishera w jakiś sposób będzie powiązany z 2. sezonem Odrodzenia.
  • Charlie Cox nie odegrał żadnych scen z Matthew Lillardem. Można zatem założyć, że jego postać pojawi się wyłącznie w sekwencjach z Fiskiem.
  • Pierwszy, drugi i zaplanowany trzeci sezon to jedna, wielka historia Nowego Jorku, którą zaplanował Dario Scardapane.

Oto nowe zdjęcia z serialu. Widzimy na nich Matta Murdocka i Karen Page ukrywających się przed ludźmi Fiska. Burmistrz i jego małżonka także otrzymują dwie fotografie. A na ostatniej z nich widzimy powrót Jessiki Jones:

Daredevil: Odrodzenie - nowe zdjęcia z 2. sezonu

arrow-left
Daredevil: Odrodzenie - nowe zdjęcia z 2. sezonu
fot. Jojo Whilden/MARVEL
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com/ew.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
zdjęcia
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Maskotka Esquie z Clair Obscur: Expedition 33
-

Podbił serca fanów w najlepszej grze 2025 roku. Teraz doczekał się własnej maskotki

2 Digger - Tom Cruise
-

Zwiastun nowego filmu z Tomem Cruise’em zaskakuje fanów

3 8. Zaplątani (2010). Różnica: 506 (kobiety - 93., mężczyźni - 599.)
-

Kto zostanie Roszpunką i Riderem? Nowa lista kandydatów do aktorskich Zaplątanych

4 Odyseja - plakat
-

Mamy oficjalny plakat Odysei! Tego nie możecie przegapić

5 Tomb Raider: Legacy of Atlantis - polski język
-

Rusza akcja #bedegrauwgre. Media dołączają do walki o polski język w Tomb Raider: Legacy of Atlantis

6 Kevin Spacey
-

Kevin Spacey wraca na mały ekran. Co wiadomo o serialu Minimarket?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e244

Moda na sukces

s33e12

The Graham Norton Show

s42e346

Ridiculousness

s42e347

Ridiculousness

s42e348

Ridiculousness

s42e75

s2025e247

Anderson Cooper 360

s2025e251

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal

ur. 1980, kończy 45 lat

Alyssa Milano
Alyssa Milano

ur. 1972, kończy 53 lat

Jennifer Beals
Jennifer Beals

ur. 1963, kończy 62 lat

Kristy Swanson
Kristy Swanson

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Hammond
Richard Hammond

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

3 Rob Reiner i Donald Trump
-

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

5

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

6

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

7

Przyczyna śmierci Roba Reinera i jego żony została ujawniona

8

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV