W 2026 roku na Disney+ zadebiutuje 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie. Entertainment Weekly porozmawiało z członkami obsady oraz ekipy produkcyjnej, a także podzieliło nowymi zdjęciami z tej produkcji. Czego możemy się spodziewać po nowej serii?
Oto najważniejsze informacje na temat 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie:
- Rolę powracającej Jessiki Jones można porównać do tej, którą w pierwszym sezonie pełnił Punisher. Fani mogą spodziewać się tego, co polubili w relacji tych dwóch postaci najbardziej: dużo przekomarzania się, docinek i kłótni, ale jednocześnie współpracy.
- O ile pierwsza seria pokazywała, jak Fisk osiągnął władzę w mieście jako burmistrz, tak druga pokazuje trudy utrzymania się w tej pozycji.
- Daredevil jest rewolucjonistą w nowym sezonie. Showrunner Dario Scardapane na planie często odnosił się do rewolucji francuskiej. Nowy Jork nie jest bezpiecznym miejscem po wprowadzeniu stanu wojennego. Wystarczy jeden błąd, żeby zniknąć na zawsze z ulic miasta.
- Karen Page ma zdecydowanie większą rolę niż w pierwszym sezonie. Charlie Cox uważa, że to najlepszy sezon w jej wykonaniu. Zobaczymy inną Karen Page niż do tej pory.
- Odcinek specjalny Punishera w jakiś sposób będzie powiązany z 2. sezonem Odrodzenia.
- Charlie Cox nie odegrał żadnych scen z Matthew Lillardem. Można zatem założyć, że jego postać pojawi się wyłącznie w sekwencjach z Fiskiem.
- Pierwszy, drugi i zaplanowany trzeci sezon to jedna, wielka historia Nowego Jorku, którą zaplanował Dario Scardapane.
Oto nowe zdjęcia z serialu. Widzimy na nich Matta Murdocka i Karen Page ukrywających się przed ludźmi Fiska. Burmistrz i jego małżonka także otrzymują dwie fotografie. A na ostatniej z nich widzimy powrót Jessiki Jones:
Źródło: comicbookmovie.com/ew.com