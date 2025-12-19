fot. Netflix

W 2026 roku na Disney+ zadebiutuje 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie. Entertainment Weekly porozmawiało z członkami obsady oraz ekipy produkcyjnej, a także podzieliło nowymi zdjęciami z tej produkcji. Czego możemy się spodziewać po nowej serii?

Oto najważniejsze informacje na temat 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie:

Rolę powracającej Jessiki Jones można porównać do tej, którą w pierwszym sezonie pełnił Punisher. Fani mogą spodziewać się tego, co polubili w relacji tych dwóch postaci najbardziej: dużo przekomarzania się, docinek i kłótni, ale jednocześnie współpracy.

O ile pierwsza seria pokazywała, jak Fisk osiągnął władzę w mieście jako burmistrz, tak druga pokazuje trudy utrzymania się w tej pozycji.

Daredevil jest rewolucjonistą w nowym sezonie. Showrunner Dario Scardapane

Karen Page ma zdecydowanie większą rolę niż w pierwszym sezonie. Charlie Cox

Odcinek specjalny Punishera w jakiś sposób będzie powiązany z 2. sezonem Odrodzenia.

Charlie Cox nie odegrał żadnych scen z Matthew Lillardem

Pierwszy, drugi i zaplanowany trzeci sezon to jedna, wielka historia Nowego Jorku, którą zaplanował Dario Scardapane.

Oto nowe zdjęcia z serialu. Widzimy na nich Matta Murdocka i Karen Page ukrywających się przed ludźmi Fiska. Burmistrz i jego małżonka także otrzymują dwie fotografie. A na ostatniej z nich widzimy powrót Jessiki Jones: