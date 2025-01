Daredevil: Odrodzenie - mniej gadania, więcej akcji. Fani oburzeni słowami showrunnera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Reklama

Daredevil niedługo powróci na mały ekran w pełnej krasie, tym razem już nie jako krótki występ gościnny, a w swojej pełnoprawnej produkcji, która ma kontynuować wątki rozpoczęte jeszcze za czasów oryginalnej serii, która swoją premierę miała na Netflixie w 2015 roku. Showrunner Odrodzenia podzielił się nowymi wieściami z fanami, którzy nie są do końca zadowoleni z jego słów nawiązujących do oryginalnej serii.

Nowa plotka wskazała też na potencjalne występy gościnne nowych postaci w 2. sezonie serialu, a Charlie Cox odpowiedział, czy Daredevil byłby dobrym przywódcą Avengers.

Daredevil: Odrodzenie - mniej gadania, więcej akcji

Dario Scardapane, showrunner Daredevil: Odrodzenie, rozmawiał z portalem Games Radar. Jego zdaniem nowa wersja od Disney+ będzie zdecydowanie mroczniejsza od poprzedniej. Wskazał też na bolączki oryginalnego serialu, których widownia nie uświadczy w nowej premierze. Problem w tym, że to, co uważa za problemy, oburzyło wielu fanów, dla których był to jeden z najlepszych aspektów pierwszych trzech sezonów.

Poprzednia seria w swoich najlepszych momentach była fantastyczna. W najgorszych polegała na tym, że dwie osoby ze sobą rozmawiały w jednym pokoju o tym, co to znaczy być bohaterem. To musiało się zmienić. Nie chciałem, żeby postaci ciągle narzekały na swój los i życie. Chciałem, żeby robili fajne rzeczy.

fot. Netflix

Scardapane pracował też wcześniej przy Punisherze od Netflixa.

Mieliśmy te sceny rozpisane na pięć stron, gdzie postaci wykładały wszystko [co się stało w ich życiu], żeby robić przerwy od dużych scen akcji. To, jak wszystko wyewoluowało od tamtego czasu, pozwala nam na tworzenie ich [scen akcji] w znacznie szybszym tempie. Daredevil od Netflixa był bardziej w stylu noir. Nasza wersja przypomina nowojorski kryminał. Ma w sobie elementy Rodziny Soprano i Króla Nowego Jorku. [...] Ma tempo i rozmach, na który Netflix nie mógł sobie pozwolić. To była mroczna seria pod kątem wizualnym, ale niekoniecznie narracyjnym, chociaż były i takie elementy. Nasz serial jest o wiele mroczniejszy.

Fani nie byli szczególnie zadowoleni z tych rewelacji, co dali po sobie poznać w mediach społecznościowych:

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Tytuły odcinków do Daredevil: Odrodzenie

Czy Daredevil mógłby dowodzić Avengers?

Charlie Cox w rozmowie z SFX Magazine opowiedział o swoim powrocie do roli:

Jestem szczęściarzem, że nadal mam szansę grać tę postać. [...] Dostaję fajne sceny jako prawnik, emocjonalne sceny z różnymi obiektami westchnień bohatera, a na koniec mogę założyć kostium superbohatera i skakać po dachach. Kocham to wszystko. Zwykle po dziesięciu latach w jednej roli zaczyna się odczuwać pewne zmęczenie, ale tu jest na odwrót. Ciekawe, kto podda się pierwszy - Marvel czy nasze ciała.

Zapytany o to, czy chciałby, aby Daredevil poprowadził Avengers w przyszłości, odpowiedział: "To byłoby fantastyczne."

Charlie Cox w DCU? To mogłoby się wydarzyć

2. sezon Daredevil: Odrodzenie ma być okazją na powroty

1. sezon jeszcze nie miał premiery, ale już trwają prace nad kolejnym. Zdaniem Daniela Richtmana, rzetelnego informatora z branży, wstępnie ruszyły też przygotowania do 3. sezonu, choć ten nie dostał jeszcze zielonego światła. Zapowiada także "zaskakujące występy gościnne" w 2. sezonie. Zważywszy na to, że Punisher powróci jeszcze w 1. serii Disney+, to fani od razu zaczęli myśleć o powrocie bohaterów z grupy Defenders. Niektórzy podejrzewają też powrót Elektry.

Netflix

Najlepsze seriale superbohaterskie wszech czasów wg Rotten Tomatoes