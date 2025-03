Daredevil: Odrodzenie potwierdził teorię fanów? To może być twist fabularny roku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Reklama

Jeśli sądzicie, że Daredevil: Odrodzenie odkrył już przed nami większość kart, możecie być w olbrzymim błędzie. Co więcej, emitowany na platformie Disney+ serial prawdopodobnie zaoferuje widzom absolutnie zaskakujący twist fabularny, który rzuci nowe światło na wydarzenia z pierwszego odcinka. W sieci właśnie pojawił się trop, który zdaje się potwierdzać popularną wśród fanów teorię.

Na oficjalnym koncie Daredevila na Instagramie od 2 dni możemy zobaczyć zestawienie komiksowych inspiracji dla poszczególnych scen z produkcji MCU. Najistotniejsza jest druga z plansz, która wyjawia, że śmierć Foggy'ego Nelsona z serialu została oparta o zeszyt Daredevil #82 z 2006 roku ze scenariuszem Eda Brubakera i rysunkami Michaela Larka.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Matt Murdock (@daredevil) ROZWIŃ ▼

Dlaczego te rewelacje mogą być aż tak szokujące? Wszystko rozbija się o szokujące wydarzenia z 6-częściowego, wspomnianego wcześniej runu Brubakera i Larka, który najwyraźniej inspiruje i będzie inspirował twórców produkcji Disney+. W komiksie Foggy również miał zostać zabity na początku historii, by później okazało się, że w rzeczywistości przeżył zamach na swoje życie.

W opowieści Brubakera i Larka Matt Murdock także słyszał, jak serce jego przyjaciela przestaje bić. Dopiero z zeszytu Daredevil #88 dowiedzieliśmy się, że Nelson był z powodzeniem reanimowany w karetce, a następnie trafił do więzienia, w którym próbowali zemścić się na nim dawni wrogowie Nieustraszonego. FBI ostatecznie zadecydowało o przeniesieniu Foggy'ego do specjalnego miejsca ukrycia, w którym bohater dochodził do siebie pod przybranym imieniem i nazwiskiem - Everett Williams.

Nelson próbował w międzyczasie ostrzec Matta poprzez kontakt z dziennikarzem The Daily Bugle, Benem Urichem, jednak te zabiegi nie zakończyły się sukcesem. Murdock, nie mając pojęcia o prawdziwej naturze całej sytuacji, wziął nawet udział w pogrzebie przyjaciela skuty kajdankami - sam został aresztowany po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości.

Zeszyt Daredevil #92 ujawnił z kolei, że śmierć Foggy'ego została sfingowana przez Vanessę Fisk. Kobieta chciała, by rozgniewany śmiercią Nelsona Matt Murdock zabił w więzieniu jej męża, Kingpina.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii. Loki wysoko, ale tylko spróbujcie odgadnąć zwycięzcę

Kolejne odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie są emitowane co środę na platformie Disney+.