Historia serialu Daredevil: Odrodzenie, którego burzliwe perypetie można było śledzić w sieci, jest równie ciekawa, co przygody samego Diabła z Hell's Kitchen. Ten już niebawem wskoczy na ekran nowej produkcji Disney+, która przeszła szereg zmian od momentu, gdy Kevin Feige i spółka stwierdzili, że oryginalna wersja nie dorastała do pięt pierwszym trzem sezonom Netflixowej wersji.

Oto Marvel WYŁĄCZNIE dla dorosłych

Aktualnie serial ma się bardziej łączyć i brać pod uwagę wydarzenia dziejące się w Netflixowym Daredevilu. Fani są jednak ciekawi, jak wiele lat minęło od ostatniego razu, gdy widzieliśmy Matta Murdocka na ekranie. Charlie Cox udzielił odpowiedzi na to pytanie w rozmowie z SFX:

Musieliśmy uhonorować pewne elementy oryginalnego serialu, na przykład w kwestii klimatu i tonu [historii]. [Przed przerobieniem i ponownym nakręceniem 1. odcinka] tak nie było. Nie było mrocznie, a teraz jest, tak dla przykładu. Chwilami jest naprawdę złowieszczo i brutalnie. Te postaci działają najlepiej, gdy żyją w takim właśnie świecie. [...] Ale jednocześnie nie wszystko jest takie samo. Tempo jest inne. Minęło sześć lat [od wydarzeń z 3. sezonu Daredevila]. To, jakie seriale ludzie oglądają w TV wpływa też na to, jakie seriale się robi.

Powodem, przez który ten sezon sprawia wrażenie bycia hybrydą pierwszego oraz czwartego jest to, że minęło tyle czasu, że nie trzeba o wszystkim mówić i pokazywać. Można sobie pozwolić na reset. Matt zaczął mieć wątpliwości, co do strat ubocznych i zaczął zastanawiać, czy całe to dobro, które zrobił, faktycznie coś zmieniło?

Może powinien się bardziej skupić na byciu prawnikiem i pomaganiu ludziom w legalny sposób. Jest scena, w której spotyka się z Kingpinem i mówią: "Nie wchodź mi w drogę, a ja nie będę wchodzić w drogę tobie i nie będziemy mieć problemów." Reszta tego sezonu opowiada o kursie kolizyjnym [na którym jest Matt i Fisk]. Opowiada o dwóch osobach, które zmuszają siebie nawzajem do przekraczania granic, których nie chcieli.