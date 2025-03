Jak wiele nowości dodano podczas kreatywnej przebudowy Daredevil: Odrodzenie? Showrunner wyjaśnia

Showrunner Daredevil: Odrodzenie, Dario Scardapane ujawnił, ile stworzono zupełnie nowych materiałów po kreatywnej przebudowie. Wygląda na to, że zostało całkiem sporo z pracy pierwotnych showrunnerów serialu – Matta Cormana i Chrisa Orda, z którymi Marvel Studios rozstało się po strajkach w Hollywood z 2023 roku.



Mało prawdopodobne, że kiedykolwiek dowiemy się, ile tak naprawdę zostało zmienione w serialu, choć showrunner wraz z producentką wykonawczą, Saną Amanat opowiedzieli nieco o zmianach w niedawnym wywiadzie dla Collider

Tak do zmian odniósł się showrunner, Dario Scardapane.

Całkiem sporo zostało zachowane. Rzecz w tym – myślę, że Sana może to potwierdzić – że mieli czas podczas strajku, aby przyjrzeć się temu, co już mieli, a te sześć odcinków było naprawdę solidnych – zobaczyłem je dużo później. Były bardzo solidne, ale problemem było wydobycie tych motywów i emocji, które kochaliśmy w starym serialu, i osadzenie ich w nowym kontekście.

Będę to powtarzał w kółko. Pierwszy odcinek jest tym, który wprowadza nas w całą historię, i musieliśmy mieć te pierwsze 15 minut, aby odpowiednio zbudować scenę. Ostatecznie ilość dodatkowego materiału była równa mniej więcej trzem odcinkom, a do tego doszło sporo dodatkowych scen w środkowych sześciu.

„Mam wrażenie, że to była głównie rozbudowa, a tak naprawdę chodziło o to, by bardziej podkreślić elementy, które uwielbialiśmy. Fisk i Matt, trochę więcej akcji, emocje. Serial już tam był. Chciał być czymś wyjątkowym – my po prostu musieliśmy zrobić kilka rzeczy, żeby to z niego wydobyć.