Daredevil: Odrodzenie z recenzjami od krytyków. Najlepszy serial MCU, ale czy lepszy od oryginału?

Po siedmiu latach oczekiwania Daredevil powrócił. W nocy 5 marca 2025 roku na Disney+ zadebiutowały dwa pierwsze odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie. Jednocześnie spadło embargo na recenzje krytyków, którzy podzielili się swoimi opiniami.

W serwisie Rotten Tomatoes w chwili pisania tego tekstu, Daredevil: Odrodzenie ma 83% pozytywnych opinii od krytyków i 95% od publiczności . To lepiej od 2. sezonu oryginalnego Daredevila od Netflixa, ale gorzej od 1. i 3. serii. Średnia składa się na wynik 8/10.

Daredevil: sezon 1 - 99%, 93%.

Daredevil: sezon 2 - 81%, 89%.

Daredevil: sezon 3 - 97%, 86%.

Daredevil: Odrodzenie - sezon 1 - 83%, 95%.

Jest to zatem druga najgorsza odsłona zdaniem krytyków, lecz stojąca na nadal wysokim poziomie, a także najlepsza produkcja z Daredevilem w roli głównej jeśli brać pod uwagę zdanie publiczności.

Daredevil: Odrodzenie - sezon 1 - recenzja

Daredevil: Odrodzenie - recenzje krytyków

To nie tylko odrodzenie dla Daredevila, ale i całego MCU. Zdaniem krytyków mamy do czynienia ze zdecydowanie najlepszym dotychczasowym serialem od Marvel Television. To produkcja, która łączy w sobie dwie ścieżki. To zarazem udana kontynuacja tego, co zaprezentował Netflix w 2015 roku, ale też coś świeżego i nowego, co idzie w nieco innym kierunku. Jest nadal podobnie mrocznie, brutalnie i poważnie, dokładnie tak jak każdy zapamiętał oryginalny serial, ale też zgodnie z zapowiedziami twórców.

Bardzo dużo pochwał otrzymuje Charlie Cox w roli Matta Murdocka. To charyzmatyczny, emocjonalny i głęboki występ. Jest w nim jednak mniej "masochizmu" niż w serialu Netflixa. Drugą stroną medalu, która świeci równie jasno, jest zgodnie z przewidywaniami Vincent D'Onofrio i jego Wilson Fisk. Obaj aktorzy znakomicie wypadają w swoich rolach i chwilami wynagradzają aktorstwem drobne braki scenariuszowe.

Fani dobrego kina akcji też znajdą tu coś dla siebie, ponieważ Daredevil: Odrodzenie oferuje bijatyki na wysokim poziomie, które nie stroną od przemocy. Czasem jest ona na tyle obrazowa, że może wywrócić brzuch do góry nogami. Zdaniem niektórych krytyków Odrodzenie zawiera wszystko to, co było dobre w oryginalnym Daredevilu, a jednocześnie pozbywa się jego wad.

Nie wszyscy jednak tak uważają. Recenzje negatywne są w znacznej mniejszości. Wedle nich serial ma problemy z utrzymaniem dobrego tempa przez pełny czas trwania. Dochodzi do przestojów i dłużyzn. Nie jest to ani porywający miniserial ani wciągający 22-odcinkowy serial proceduralny, a potworek Frankensteina ulepiony z różnych pomysłów, które nie zawsze trzymają się kupy. W negatywnych recenzjach pada też zarzut o przewidywalność fabuły. Obrywa się również warstwie produkcyjnej, która tylko przypomina o tym, jak dobry był oryginalny serial Netflixa. Nie wszystkim fanom spodoba się też obranie nowego kierunku dla tej postaci i całej serii.

Daredevil: Odrodzenie nie jest jeszcze telewizyjnym majstersztykiem, ale posiada wszystkie elementy potrzebne do stworzenia takowego w przyszłym sezonie. Wygląda na to, że przyszłość telewizyjnej strony Marvela maluje się w czerwonych barwach, a Diabeł Stróż będzie stać na straży wysokiej jakości. Już teraz to robi.

