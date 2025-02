Fani Daredevila wniebowzięci. Jedno nazwisko obiecuje najlepsze sceny walk w Marvelu

fot. materiały prasowe

W nowym raporcie GQ na temat serialu Daredevil: Odrodzenie aktor Vincent D'Onofrio ujawnił, że Marvel Studios dokonało rebootu, ponieważ obsada była niezadowolona z pierwszej wersji serialu. Podobno miała być to komedia prawnicza, w której Matt Murdock częściej przebywał w sali sądowej niż w kostiumie Daredevila. D'Onofrio twierdzi, że dali znać o swoim niezadowoleniu, i Kevin Feige oraz inni szefowie Marvela ich posłuchali. Dlatego zmieniono serial w poważną, mroczną i dojrzałą kontynuację pierwszych trzech sezonów.

Ta informacja zaczęła krążyć w sieci, zwłaszcza na portalu X, na którym Vincent D'Onofrio jest bardzo aktywny. Na post Roba Liefelda (twórcy Deadpoola, skonfliktowanego z Marvelem), w którym poruszył kwestię nakręcenia od nowa wszystkich scen akcji, zareagował właśnie D'Onofrio. Potwierdził, że za sceny walk odpowiada Phil Silvera, czyli człowiek, który stworzył uniwersalnie chwalone sceny walk z pierwszych trzech sezonów Daredevila.

– To prawda, Phil został ponownie zatrudniony do scen kaskaderskich. Nowe odcinki, także sceny akcji, zostały napisane przez naszego showrunnera Dario. Phil zajął się nimi ze swoją ekspertyzą i koordynował wykonanie scen. To był wspaniały restart prac i ciężko pracowaliśmy dla fanów. Charlie, ja, Dario, nasi producenci i studio czuliśmy, że wiemy, czego fani oczekują. To był cel.

Przypomnijmy jedną z pierwszych scen akcji z Daredevila, czyli kultową walkę w korytarzu, która zachwyciła świat. Wideo tylko dla dorosłych!

Daredevil: Odrodzenie - czas trwania odcinków

Potwierdzono, że premiera będzie składać się z dwóch odcinków. Według nowych informacji ich długość to odpowiednio 58 i 47 minut. Czas trwania jest zbliżony do odcinków z pierwszych trzech sezonów.

Daredevil: Odrodzenie – premiera 4 marca w Disney+.