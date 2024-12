Postać z X-Men z młotem Thora.. Nowy zwiastun 3. sezonu A gdyby...?

fot. Marvel Studios

Do sieci trafił nowy zwiastun trzeciego sezonu serialu animowanego A gdyby...?, osadzonego w MCU. Ma to być finałowa opowieść, która pokaże widzom, do czego prowadziły wszystkie poprzednie historie. W zwiastunie pojawia się kilka nowych scen, w tym Storm z X-Menów dzierżąca młot Thora, Red Guardian współpracujący z Avengers oraz wielki mech należący do tej grupy superbohaterów.

A gdyby...? – zwiastun

Uważacie na małe spoilery. W związku z multiwersum jest to część uniwersum MCU. Według plotek niektóre postacie mogą pojawić się w wersji aktorskiej w Avengers: Secret Wars.

Za realizację wszystkich odcinków trzeciego sezonu stoją reżyserzy Bryan Andrews i Stephan Franck oraz scenarzyści Matthew Chauncey, Ryan Little i A.C. Bradley. Producentami wykonawczymi są Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt i Bryan Andrews.

Seria składa się z ośmiu odcinków, a premiera odbędzie się 22 grudnia. Podobnie jak w przypadku drugiego sezonu, codziennie na Disney+ będzie udostępniany jeden odcinek.