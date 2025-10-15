Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

fot. Entertainment Weekly

Po tym, jak Marvel Television oficjalnie ujawniło, że 2. sezon Daredevil: Odrodzenie pojawi się na Disney+ w marcu przyszłego roku, oficjalna strona Disneya podała konkretny dzień.

Daredevil: Odrodzenie - data premiery 2. sezonu

2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie zadebiutuje na Disney+ 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie.

W drugim sezonie zobaczymy m.in. powrót Krysten Ritter, która ponownie wcieli się w Jessicę Jones, a także Matthew Lillarda grającego postać określaną jako Mr. Charles.

3. sezon wstępnie planowany jest na 2027 rok - prace nad nim już trwają.

