Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

Podczas Comic Conu w Nowym Jorku pojawiły się kolejne nowe informacje na temat Daredevila: Odrodzenie. Marvel Television podało miesiąc premiery sezonu, a niedługo później wyciekła konkretna data!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
data premiery MCU daredevil odrodzenie
Daredevil: Odrodzenie - sezon 2 fot. Entertainment Weekly
Po tym, jak Marvel Television oficjalnie ujawniło, że 2. sezon Daredevil: Odrodzenie pojawi się na Disney+ w marcu przyszłego roku, oficjalna strona Disneya podała konkretny dzień. 

Daredevil: Odrodzenie - data premiery 2. sezonu

2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie zadebiutuje na Disney+ 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie. 

W drugim sezonie zobaczymy m.in. powrót Krysten Ritter, która ponownie wcieli się w Jessicę Jones, a także Matthew Lillarda grającego postać określaną jako Mr. Charles.

3. sezon wstępnie planowany jest na 2027 rok - prace nad nim już trwają.

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, gdzie oglądać

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+.

 

 

Źródło: comicbookmovie

