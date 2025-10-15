Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

Po tym, jak Marvel Television oficjalnie ujawniło, że 2. sezon Daredevil: Odrodzenie pojawi się na Disney+ w marcu przyszłego roku, oficjalna strona Disneya podała konkretny dzień.
Daredevil: Odrodzenie - data premiery 2. sezonu
2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie zadebiutuje na Disney+ 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie.
W drugim sezonie zobaczymy m.in. powrót Krysten Ritter, która ponownie wcieli się w Jessicę Jones, a także Matthew Lillarda grającego postać określaną jako Mr. Charles.
3. sezon wstępnie planowany jest na 2027 rok - prace nad nim już trwają.
Daredevil: Odrodzenie - fabuła, gdzie oglądać
Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.
Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+.
