Daredevil, Punisher i reszta nie są w MCU. Premiera w Disney+ ostatecznie to potwierdza

materiały prasowe

Disney+ jest teraz domem dla wszystkich seriali Marvela. Tak dumnie platforma promuje premierę seriali Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders oraz Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Poza USA seriale dla dorosłych są dostępne w usłudze Star z innymi produkcjami nie przeznaczonymi dla młodych użytkowników platformy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są one otwarcie dostępne na stronie głównej. Wraz z celebracją premiery jedynie ogłoszono, że dokonano aktualizacji funkcji kontroli rodzicielskiej, więc rodzice mogą stosownie te tytuły zablokować.

Daredevil i inni nie w MCU

Wiemy o tym, że te wszystkie seriale swego czasu produkowane dla Netflixa oficjalnie nie są częścią świata Avengers od wielu miesięcy. Potwierdzał to sam szef Marvel Studios, Kevin Feige. Dodanie do Disney+ jest jednak już kropką nad i. Seriale nie są w tym samym dziale, co wszystkie produkcje MCU. Dostali własny o nazwie: The Defenders Saga.

fot. zrzut ekranu

Przypomnijmy, że od samego początku Netflix miał tylko tymczasową licencję na seriale Marvela. Wygasła ona wraz z końcem lutego 2022 roku. Wszystko też wskazuje na to, że Daredevil z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu to nie jest dokładnie tem sam, co w solowym serialu, a raczej jego wariant z alternatywnego świata równoległego.

