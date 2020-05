Dark Army - Paul Feig o pracach nad filmem o potworach dla Universal Pictures

Universal

Paul Feig we wrześniu 2019 roku podpisał umowę z Universal Pictures na film pod tytułem Dark Army. Twórca ma być reżyserem i scenarzystą projektu. W rozmowie z portalem Collider zdradził, że jest to jego jeden z najlepiej napisanych scenariuszy w życiu, ale sukces Niewidzialnego człowieka zmienił nieco podejście studia do filmów z udziałem potworów.

Feig ujawnił, że nie w związku z tym jeszcze ostatecznej decyzji, ponieważ jego film wymaga większy budżet. Wciąż ma jednak taką nadzieję.

Universal nie ma do końca pewności, co teraz zrobić. Ponieważ Niewidzialny człowiek poradził sobie bardzo dobrze przy małym budżecie, a mój film jest trochę droższy. Mam więc nadzieję, że się uda, bo po prostu go uwielbiam. Jestem bardzo podekscytowany. (...) Uwielbiam te klasyczne filmy o potworach z lat 30., filmy Jamesa Whale'a i Narzeczoną Frankensteina, które wciąż uważam za jedne z najlepszych w historii. Chcę wiec utrzymać swój film w podobnym tonie. Traktowali je wtedy bardzo poważnie, ale wiemy też, że dobrze się przy tym bawili. Nigdy nie chciałem robić horroru, chcę zrobić prawdziwy film o potworach.

Twórca zdradził też, że wysłał do studia wersję roboczą scenariusza i otrzymał od nich uwagi i pracuje obecnie nad poprawkami. Po tym jak widowisko Mumia było klapą zarówno artystyczną jak i finansową Universal Pictures porzuciło pomysł budowania potwornego uniwersum jako wielkich blockbusterów z gwiazdami Hollywood. Studio natomiast postanowiło jeszcze raz zabrać się do tego świata, tym razem jednak jego fundament będą stanowić mniejsze projekty. Czy zatem twórcy uda się przekonać studio do swojego projektu? Zapału mu na pewno nie brakuje.