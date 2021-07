Dark Avengers nadchodzą? Kevin Feige komentuje plany Valentiny Allegry De Fontaine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Postać Valentiny Allegry De Fontaine grana przez Julię Louis-Dreyfus, pierwotnie miała zadebiutować w scenie po napisach filmu Czarna wdowa. Jednak ze względu na pandemię, pierwszy raz widzowie zobaczyli ją w serialu Falcon i Zimowy żołnierz, w którym zwerbowała Johna Walkera do swojej ekipy. Potem dopiero zobaczyliśmy film kinowy MCU, w którym na koniec oferuje zlecenie dla Yeleny.

Fani zastanawiają się czy postać w ten sposób tworzy zupełnie nowy zespół? Komentujący to zagadnienie w sieci nie mają wątpliwości, że jesteśmy świadkami powstawania Dark Avengers. Valentina Allegra De Fontaine przypomina trochę Nicka Fury'ego, montującego pierwszy skład Avengers. Co na to Kevin Feige?

Wygląda na to, że jest w trybie rekrutacji. Czy Yelena już dla niej pracuje? Wydaje się, że w tym momencie mają ze sobą powiązanie.

Feige dodaje, że długo rozważali możliwość wprowadzenia tej postaci. To na pewno nie ostatni raz, kiedy obserwowaliśmy ją na ekranie, ale nie dowiedzieliśmy się oczywiście nic o konkretach. Kto jeszcze mógłby należeć do tej ekipy? W sieci wymienia się Abominationa, White Visiona, Ghost, ale możliwości faktycznie nie brakuje. MAcie swoje typy? Podzielcie się nimi w komentarzach.

marvel