Czarna Wdowa - te easter eggi w filmie Marvela mogliście pominąć. Avengers, mutanci i świnie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Czarna wdowa weszła już na ekrany kin i trafiła do oferty platformy Disney+. Choć film Marvel Studios wzbudza wśród Was najczęściej mieszane uczucia, dla wszystkich fanów MCU przynajmniej pod kątem zawartych w produkcji easter eggów i innych nawiązań stanie się on nie lada gratką. Odpowiedzialni za projekt budują bowiem na ekranie liczne odwołania do komiksów i ekranowych historii Domu Pomysłów.

Sporo z nich powiązanych jest z prominentnymi członkami Avengers. Nie zabrakło również wzmianek o programie Zimowego Żołnierza czy inteligentnie wplecionych w fabułę uwag o rosyjskich Mścicielach, Zimowej Straży - pokazana w opowieści postać w świecie powieści graficznych jest nawet mutantem. Swoje tajemnice skrywają Melina Wostokow i Jelena Biełowa; poczekajcie również na analizę tatuaży, które ma na swoim ciele Aleksiej Szostakow. Jeden z nich z całą pewnością chwyci Was za serce.

Czy Red Guardian mógł w latach 80. XX wieku naprawdę walczyć z Kapitanem Ameryką? Co mówi nam scena po napisach? I dlaczego na stacji metra w Budapeszcie obserwujemy niezamierzony easter egg, który przywodzi na myśl komiksowe przygody Wolverine'a?

No cóż, odpowiedzi znajdziecie w poniższej analizie.

Czarna Wdowa - easter eggi, nawiązania, smaczki