Justice League - tajemniczy brat Lois Lane, super-agent. Czemu był sekretem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. DC COMICS

Justice League #65 przedstawia nam nowego bohatera. W najnowszym wydaniu komiksu Ligii Sprawiedliwości ujawniono, że Lois Lane ma brata. Jednak wszystko wokół niego jest owiane tajemnicą. Tożsamość i historia nowego członka rodziny są zagadką. Wiadomo tylko, że przedstawił się jako Daemon Rose, gdy zwrócił się do Zielonej Strzały i Czarnego Kanarka o pomoc, gdy był ścigany przez nieznanego napastnika. Debiut brata Lois Lane może być związany z wojną kontrwywiadu, która rozgrywa się teraz w komiksowym uniwersum DC pomiędzy Leviathanem i nowym wcieleniem Checkmate'a.

Justice League #65

W komiksie Justice League #65 Daemon Rose zwraca się do Zielonej Strzały i Czarnego Kanarka o pomoc, próbując zdobyć ich zaufanie przez stwierdzenie, że jest bratem Lois Lane. Twierdzi że przez lata był trenowany przez ich ojca, generała Sama Lane'a, który umarł, gdy Leviathan przejął rządy. Dzięki temu treningowi miał stać się skutecznym agentem ARGUS, gdy jeszcze istniało.

Choć może kłamać, to na pewno jest zdesperowany, by ta dwójka mu uwierzyła. Musi uzyskać wsparcie, ponieważ jest ścigany przez napastnika, którego zbroja przypomina Deathstroke'a (zostało jednak potwierdzone, że to nie Slade Wilson). Prawdopodobnie w końcu będzie musiało dojść do spotkania rodzinnego, na którym Lois Lane może być bardzo zaskoczona, skoro to tej pory wiedziała tylko o istnieniu swojej młodszej siostry Lucy. Być może generał Sam Lane miał jednak powód, by trzymać istnienie jej brata w tajemnicy przez lata.

Wobec tego pozostaje czekać, jak dojdzie do ich konfrontacji, by dowiedzieć się, co z tego, co mówi Daemon Rose, jest prawdą.