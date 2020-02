Dark Universe - szefowa Universal Pictures o powodach klapy uniwersum

Dark Universe to nazwa wspólnego uniwersum szykowanego jakiś czas temu przez Universal Pictures, który miały dzielić ze sobą klasyczne potwory z filmów wytwórni takie jak Drakula, Wilkołak, Mumia, Niewidzialny Człowiek itp. Niestety już pierwszy film, czyli Mumia z 2017 roku okazał się klapą i spowodował, że studio zaprzestało dalej planować wspólne uniwersum. Skupiono się bardziej na mniejszych, autonomicznych projektach, którym jest wchodzący już niedługo do kin film Niewidzialny człowiek.

Niedawno szefowa Universal Pictures, Donna Langley zasiadła do dyskusji z innymi producentami przy stole The Hollywood Reporter. W czasie rozmowy wypowiedziała się na temat klapy Dark Universe. Stwierdziła, że podstawowym błędem było to, że w Universal nie zdali sobie sprawy, że historie klasycznych potworów z ich wytwórni są bardzo autonomiczne i nie powinny się ze sobą zacierać. Później zorientowali się, że widzowie tak naprawdę nie oczekują wspólnego uniwersum z tymi postaciami. Dlatego zmieniono kierunek na mniejsze filmy, osadzone współcześnie, które zapoczątkuje wspomniany Niewidzialny człowiek.