Darkest Dungeon II to gra roguelike z turową walka, mrocznym klimatem i wysokim poziomem trudności. Tytuł ten od dłuższego czasu dostępny jest na PC, a niedawno zadebiutował również na konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Wygląda na to, że cierpliwość posiadaczy tych platform popłaciła, bo dzieło studia Red Hook Studios zbiera wysokie oceny w branżowych mediach.

Darkest Dungeon 2 - jak oceniana jest gra?

Recenzje Darkest Dungeon 2 w wersji na konsole jasno pokazują, że twórcom udało się z powodzeniem przenieść wymagającą rozgrywkę na urządzenia Sony, Microsoftu oraz Nintendo. Średnia w przypadku wersji na PlayStation to aktualnie 82/100.

Krytycy chwalą świetną oprawę audiowizualną i zaznaczają, że nie jest to sequel oferujący jeszcze więcej tego samego, bo twórcy zdecydowali się na szereg istotnych zmian i nowych mechanik. Również sterowanie przy pomocy kontrolera ma być bardzo wygodne i nie odstawać pod względem intuicyjności czy komfortu od korzystania z klawiatury oraz myszy.

Darkest Dungeon 2 to piękna, wspaniale brzmiąca, trudna i uzależniająca gra roguelike. Jeśli jesteś fanem gatunku, to warto się zainteresować na platformie, którą preferujesz. Świetnie działa z kontrolerem i może wystarczyć na ponad 100 godzin, jeśli zechcesz zobaczyć wszystko - napisano na łamach XboxEra.

Darkest Dungeon II bierze wszystko co najlepsze w poprzedniczce i doskonale dopasowuje to do Nintendo Switch - czytamy w recenzji przygotowanej przez Jordana Biordi z CGMagazine.

Uzależniająca, dająca frajdę i wymagająca. Darkest Dungeon 2 to niezwykła gra, która wie jak rozszerzyć oryginalną formułę przy jednoczesnym zachowaniu wszystkiego tego, co było w niej dobre - napisano w recenzji opublikowanej na IGN Spain.