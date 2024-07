fot. materiały prasowe

Na Reddicie pojawił się wpis, z którego wynika, że deweloperska wersja Warhammer 40 000: Space Marine 2 wyciekła do Internetu. Miała ona pojawić się na Torrentach pod koniec czerwca, a doniesienia użytkowników wskazują na to, że jest to pełna wersja, choć nie wiadomo z kiedy dokładnie pochodzi. Ma ona zajmować około 75 GB i umożliwiać ukończenie całej przygody od początku do końca, zarówno solo, jak i w trybie kooperacji.

Jak można było się spodziewać, na YouTube i w mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się materiały z rozgrywki. Warto mieć to na uwadze i jeśli ten tytuł znajduje się w kręgu Waszych zainteresowań i nie chcecie psuć sobie zabawy oraz natrafiać na spojlery, to zalecamy ostrożne poruszanie się po sieci.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – premiera gry już 9 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.