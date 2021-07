Doktor Strange dobije targu z Mefisto? O losie duszy Pajączka może zdecydować ruletka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował pierwszy zeszyt wydarzenia Sinister War, które rozpoczyna etap pożegnania scenarzysty Nicka Spencera z komiksowymi przygodami Spider-Mana. Przypomnijmy, że Peter Parker w trakcie eventu zmaga się z wieloma złoczyńcami jednocześnie; co więcej, grupy Sinister Six pod dowództwem Doktora Octopusa i Savage Six Vulture'a wzięły się za łby (na marginesie - przemianę przeszedł najprawdopodobniej Mefisto; coraz więcej dobra dostrzega w nim sama Mary Jane Watson).

Jednym z najważniejszych elementów tej historii stało się jednak spotkanie Doktora Strange'a i Mefisto. Spencer od dłuższego czasu próbuje bowiem zmienić wydźwięk okrytej złą sławą historii One More Day sprzed kilkunastu lat, w której Parker zawarł z diabłem umowę i sprzedał własną duszę, aby dzięki temu ocalić ciocię May.

Teraz targu z Mefisto próbuje dobić Najwyższy Mag. W finałowej sekwencji spotkał się on ze złoczyńcą, aby nakazać mu zaprzestanie dalszego oddziaływania na duszę Pajączka (Strange de facto nie wie, na czym polegała wspomniana wyżej umowa). Sęk w tym, że Mefisto postanowił... zachęcić Doktora do gry w ruletkę - stawką miałaby być właśnie dusza Parkera. Zeszyt kończy się bez odpowiedzi ze strony herosa.

Spójrzcie sami:

Sinister War #1 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że układ z Mefisto może mieć kluczowe znaczenie dla zapowiedzianego na dalszą część roku wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a.