Reżyser Kodu zła ma pomysł na Gwiezdne Wojny. To horror z Darthem Vaderem

fot. Lucasfilm

Reklama

Osgood Perkins wziął udział w AMA na Reddicie, czyli sesji pytań i odpowiedzi, w której każdy użytkownik mógł zapytać go o wszystko. Jeden z fanów spytał go, czy istnieje historia, którą chciałby opowiedzieć, ale wymagałaby dużego budżetu i zaawansowanych technologii. Perkins zaskoczył swoją odpowiedzią – ma taki pomysł i jest to horror osadzony w świecie Gwiezdnych wojen.

Gwiezdne wojny – horror o Vaderze

Tak opisał swój koncept:

- Zbiorcze sny i koszmary Dartha Vadera przedstawione w formie krótkich historii.

Biorąc pod uwagę to, ile przeszedł Anakin Skywalker i jakie traumy przeżył, stając się Darthem Vaderem, taki pomysł na serial lub film od razu przyciągnął uwagę fanów. Potencjał psychologiczny postaci Anakina jest ogromny, a tego rodzaju fabuła mogłaby go w pełni wykorzystać. Pełnoprawny horror to coś, czego Gwiezdne wojny jeszcze nie widziały, a Osgood Perkins chciałby podjąć się takiego eksperymentu. Wątpliwe jednak, by Lucasfilm był gotowy na tak odważne gatunkowe i narracyjne nowości.

Czy fani byliby otwarci na taką wizję koszmarów Dartha Vadera? Dajcie znać w komentarzach!