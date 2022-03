Darth Vader vs. Obi-Wan. Nowe przecieki o pojedynku w serialu, będzie gorąco

fot. Disney+

Obi-Wan Kenobi rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z filmu Zemsta Sithów. Tyle lat minęło więc od kiedy Obi-Wan i Darth Vader ostatnio się widzieli, a wiemy, że w serialu dojdzie do aż dwóch pojedynków pomiędzy dwoma dawnymi przyjaciółmi.

Darth Vader vs. Obi-Wan

Wiemy, że pierwszy pojedynek zakończy się porażką Obi-Wana. Darth Vader jest w nim jak bestia, która chce zrobić wszystko, by zabić swoja ofiarę. Według makingstarwars.net wówczas Vader zemści się na Kenobim za to, że zostawił go płonącego na Mustafarze. Dziennikarz, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Vader podpali rękę Obi-Wanowi który zostanie poważnie poparzony.

Ma on zostać zabrany przez postać, w którą wciela się O'Shea Jackson i młodą księżniczkę Leię. Obaj brali udział w misji uratowania porwanej bohaterki. Mają go wsadzić do zbiornika z bactą na planecie Jabiim. Dojdzie do tego w 4. odcinku, na końcu którego ma stracić przytomność. Obudzi się w 5. odcinku w placówce medycznej. Znajduje się ona w dawnej bazie zbudowanej podczas Wojen Klonów, więc używany jest też sprzęt z tych czasów.

Obi-Wan Kenobi

Według informacji Jasona Warda przed tym pojedynkiem Kenobi nie ma miecza świetlnego. Nie do końca wiadomo, co się z nim stało, ale snuje on teorie, że przy Lei udaje on zwykłego najemnika i ma on blaster. Dodaje też, że widział zdjęcia Ewana McGregora z mieczem inkwizytorów. Najprawdopodobniej rozbraja któregoś i walczy tym czerwonym mieczem świetlnym z Vaderem. Tutaj jednak nie ma 100% potwierdzenia.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

