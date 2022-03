Obi-Wan Kenobi zabierze nas do Wojen Klonów. Są przecieki o retrospekcjach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W ostatnich tygodniach makingstarwars.net publikuje sporo przecieków o fabule serialu Obi-Wan Kenobi. Jak zawsze, są oni rzetelni i dobrze poinformowani, więc najpewniej się sprawdzą, ale i tak traktujemy je jako plotkę.

Obi-Wan Kenobi - retrospekcje

Nowe informacje donoszą o czymś, o czym słyszeliśmy już w poprzednich plotkach. Będą retrospekcje do czasów Wojny Klonów, gdy Obi-Wan i Anakin razem walczyli na froncie. Retrospekcje mają pojawić się po pierwszym pojedynku Obi-Wana z Darthem Vaderem, bo Kenobi będzie wiedzieć, że to jest Anakin. Według Jasona Warda Vader w walce jest takim jak w Łotrze 1. Nazywa go bestię nie do powstrzymania i dlatego też Kenobi nie jest w stanie temu sprostać. Kenobi ucieka i wówczas podczas medytacji szuka odpowiedzi na to, jak powstrzymać Vadera. To wtedy mamy zobaczyć główną scenę retrospekcji. W niej też 19-letni Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi są w świątyni, w której trenują w dojo. Obi-Wan instruuje ucznia, jakich technik walki mieczem świetlnym powinien używać. Obaj aktorzy są odmłodzeni komputerowo, a scena rozgrywa się niedługo czas po wydarzeniach z Ataku Klonów. Potem dochodzi do sparingu, w którym obserwujemy dwóch przyjaciół, jakich fani pokochali w prequelach. Nie jest to jednak tylko fanserwis, czy nostalgia, a kluczowa scena, która pozwala zrozumieć Obi-Wanowi jak musi zachować się w walce, by powstrzymać Vadera i jakich technik Vader użyje, by go pokonać. Według Warda w serialu będzie więcej mniejszych scen retrospekcji, ale nie jest w stanie powiedzieć dokładnie ile. Do tej głównej ma dojść w 5. odcinku.

Obi-Wan vs Darth Vader

Drugi pojedynek najpewniej będzie zwycięski dla Obi-Wana, a kultowym cytat z części IV nabierze nowego znaczenia. Wówczas przy spotkaniu z Kenobim Vader powiedział: byłem uczniem, teraz jestem mistrzem. To nadaje tej wypowiedzi innego kontekstu i najwyraźniej do części IV Vader zrozumie jakie popełnił błędy w walce. Wcześniej mogliśmy myśleć, że nawiązuje on do pojedynku z Zemsty Sithów, a to pokazuje, że ani nie ma sprzeczności, a nowy kontekst może dodać temu charakteru.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.