Obi-Wan Kenobi - nowy opis fabuły. Będą jacyś Jedi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi coraz bliżej. Na platformie Disney+ pojawił się nowy opis fabuły, który jest bardzo sugestywny. Sugeruje on rzeczy, o których jeszcze w przeciekach nie czytaliśmy.

Obi-Wan Kenobi - opis fabuły

W czasach panowania Galaktycznego Imperium były mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi wyrusza na kluczową misję. Kenobi musi stawić czoło sojusznikom, którzy stali się wrogami i musi zmierzyć się z gniewem Imperium.

W tym opisie kluczowe są dwie kwestie. Po pierwsze: mowa jest o sojusznikach, którzy stali się wrogami - w liczbie mnogiej. Wiadomo, że jednym jest Darth Vader. A kto jeszcze? To łączy się ze spekulacjami, że możemy zobaczyć Cody'ego, klona, z którym Obi-Wan blisko współpracował. A może kogoś więcej?

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Dodatkowo misja, o której mowa to raczej nie jest pilnowania Luke'a na Tatooine. Według przecieków Obi-Wan opuszcza Tatooine dla bezpieczeństwa młodego Skywalkera, bo w okolicy węszą Inkwizytorzy. Udaje się na Daiyu, na którym znajduje się porwana księżniczka Leia. Inkwizytorzy uznali, że z uwagi na bliską współpracę Kenobiego z Bailem Organą, porwanie dziecka może wywabić go z ukrycia. Przecieki pochodzą z makingstarwars.net, więc najlepszego źródła informacji o Gwiezdnych Wojnach.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - więcej Jedi?

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że na Tatooine przybędzie młody Jedi imieniem Nari, za którym podążają Inkwizytorzy. On poszukuje Obi-Wana, który jest złamany, bez nadziei i nie chce mu pomóc. To doprowadzi do zabicia Nariego przez Inkwizytorów i powieszeniu jego zwłok na rynku w Ancorhead. To sprawi, że cierpiący na zespół stresu pourazowego Kenobi będzie czuć jeszcze większe poczucie winy, bo zawiódł kolejnego młodego Jedi, a zarazem to będzie motywacja do zmian. Według Bespin Bulletin w rolę Nariego wciela się Ben Safdie. Zakłada się, że narracja ze zwiastuna o tym, że walka została przegrana to słowa Kenobiego skierowane do Nariego.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.