Data premiery Star Trek: Section 31. Starfleet Academy z 2. sezonem

Podczas panelu na New York Comic Con promowano uniwersum Star Treka. Poruszono również kwestię filmu streamingowego Star Trek: Section 31, który zadebiutuje w USA już 24 stycznia 2025 roku. Poza ogłoszeniem daty premiery opublikowano także plakaty promujące film. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do Polski. Prawa do uniwersum w naszym kraju posiada platforma SkyShowtime.

Star Trek: Section 31 - plakaty

Tak prezentują się materiały promocyjne:

Star Trek: Section 31

Star Trek: Starfleet Academy – będzie 2. sezon serialu

Podczas panelu promowano również nadchodzący serial Star Trek: Starfleet Academy. Została potwierdzona druga seria! Ogłoszono, że w obsadzie pierwszego sezonu znajdzie się popularna Tatiana Maslany, znana fanom z Orphan Black. Wygląda na to, że na razie nie jest planowany jej powrót do MCU w roli She-Hulk.

Showrunnerami są Alex Kurtzman (który nadzoruje całe serialowe uniwersum) oraz Noga Landau. Historia rozgrywa się w XXXII wieku, po wydarzeniach z Star Trek: Discovery. Premiera planowana jest na 2025 rok.

Star Trek: Starfleet Academy – opis fabuły

Serial opowiada o grupie kadetów akademii Gwiezdnej Floty, dorastających w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod okiem wykładowców młodzi rekruci odkrywają, co trzeba zrobić, aby zostać oficerem Gwiezdnej Floty, ale muszą także zmierzyć się z wyzwaniami przyjaźni, rywalizacji, miłości oraz nowym wrogiem, który zagraża akademii i samej Federacji.