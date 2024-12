Nowe informacje o 2. sezonie Squid Game. Dlaczego jest krótszy od pierwszego?

fot. Netflix

1. sezon serialu Squid Game okazał się ogromnym hitem. Nic dziwnego, że niedługo na Netflixie zadebiutuje kolejna odsłona historii Seong Gi-huna, czyli znanego 456. Wciela się w niego aktor Jung-jae Lee. On wraz z twórcą serialu, czyli Hwang Dong-Hyukiem opowiedzieli w szczegółach o kolejnej serii.

2. sezon Squid Game rozpocznie się trzy lata po zwycięstwie w ostatnich rozgrywkach. Seong Gi-hun wykorzystał wygrane pieniądze do finansowania swojego śledztwa, którego celem jest znalezienie osób odpowiedzialnych za stworzenie rozgrywek. Używa motelu jako swojego centrum dowodzenia, a w śledztwie pomaga mu wiele osób z półświatka przestępczego. To doprowadzi do ponownego wzięcia udziału w zabójczych rozgrywkach, gdzie Seong Gi-hun pozna nowe postaci oraz gry.

Squid Game: sezon 2 - nowe informacje

Ze wspólnego wywiadu można się dowiedzieć kilku ciekawych informacji:

Reżyser zapowiedział pojawienie się nowych gier, nad którymi długo myślał. Nie sugerował się propozycjami z internetu. Chciał, aby gry były proste i nieskomplikowane.

2. sezon ma znacznie większy rozmach od pierwszej odsłony.

Ważnym motywem drugiego sezonu będzie zemsta, ale twórca nie chciał popaść w przesadę. Serial poruszy temat tego, czy ludzie są w stanie wygrać ze swoimi pragnieniami, chciwością.

Nowym elementem rozgrywek będą głosy. Każdy z uczestników dostanie swój głos i po danej konkurencji będzie mógł zdecydować o kontynuowaniu rozgrywki.

2. sezon powstał przez to, że jego twórca i reżyser nie chce dłużej żyć w podzielonym przez wojny i nierówności świecie. W dobie coraz trudniejszych warunków ekonomicznych widzi on, że młodsze pokolenie częściej stawia na hazard i ryzyko, bo nie ma możliwości wspinania się po drabinie społecznej na inny sposób.

Seong Gi-hun nie jest już tak naiwny i łagodny, co w 1. sezonie. Przepełnia go teraz chęć zemsty.

W 2. sezonie istotna będzie postać Lidera. Mamy poznać lepiej jego przeszłość.

Twórca chciał pokazać życie codzienne strażników i osób dbających o kontrolowane warunki rozgrywek.

Reżyser wytłumaczył, że 2. sezon ma o dwa odcinki mniej od pierwszego, ponieważ w tym samym czasie pisał scenariusz do drugiej i trzeciej serii. Uznał siódmy odcinek 2. sezonu za idealny moment do zakończenia tego rozdziału opowieści, która będzie kontynuowana w trzeciej serii.

Twórca Squid Game nie ma nic przeciwko temu, że David Fincher tworzy własną wersję serialu.

