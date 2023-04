Dave Bautista - aktor zrobił widzom żart [WIDEO]. Fani żałują, że ten zwiastun nie jest prawdziwy!

Fot. Materiały prasowe

Dave Bautista z okazji Prima Aprilis opublikował fałszywy zwiastun nieprawdziwego stand-upu I’ve Never Done This Before. Niektórym widzom żart spodobał się tak bardzo, że chcieliby, by Netflix naprawdę zainwestował w taką produkcję! Możecie zobaczyć wideo poniżej. Dajcie znać, jak wam się podoba. Czekamy na komentarze!

Dave Bautista jest najbardziej znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki. Aktor uprzedził jednak fanów, że finał trylogii będzie ostatnią częścią, w której zagra bohatera. Poza tym można go było zobaczyć między innymi w takich produkcjach jak Spectre, Blade Runner 2049 i Glass Onion: Film z serii Na noże, a w 2023 roku zebrał wiele pochwał za rolę Leonarda w Pukając do drzwi.

Dave Bautista opublikował zwiastun za pomocą swojego Twittera. Na filmiku widać, jak aktor za wszelką cenę próbuje rozśmieszyć widownię, a po nieudanych próbach atakuje osobę, która skrytykowała jego występ.

https://twitter.com/DaveBautista/status/1642247243787821057