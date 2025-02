Outlander - w 8. sezonie pojawi się TEN wątek z książek? Aktorka odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Serial powstał na podstawie książek Diany Gabaldon i oczekuje się, że 8. sezon zaadaptuje przynajmniej część fabuły Powiedz pszczołom, ze odszedłem, 9. tomu cyklu Obca. W tej części postać Brianny przechodzi duży rozwój i rodzi trzecie dziecko. Sophie Skelton, która wciela się w bohaterkę, w rozmowie z portalem TVLine wyraziła nadzieję, że ten wątek pojawi się również na ekranie.

Outlander - w 8. sezonie pojawi się TEN wątek z książek?

Tak, w książkach Brianna i Roger mieli kolejne dziecko. Jak wiesz, czasem trzymamy się książek, a czasem nie. Ale myślę, że byłoby świetnie, gdyby mieli kolejne dziecko. Noszenie sztucznych ciążowych brzuszków to frajda, jestem za! Sama jestem częścią trójki rodzeństwa, więc myślę, że trójka to świetna liczba. Byłoby świetnie, gdyby ten wątek pojawił się w 8. sezonie.

Sophie Skelton nie potwierdziła, czy wątek trzeciego dziecka Brianny i Rogera pojawi się w 8. sezonie, ale powiedziała, że chciałaby, by tak było. To daje nadzieję na to, że twórcy serialu są tego samego zdania.

8. sezon serialu Outlander zadebiutuje 2 drugiej połowie 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na premierę.

