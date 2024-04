Leonardo DiCaprio jako znany złoczyńca DC. Zack Snyder prowadził z nich negocjacje w sprawie Batman v Superman

fot. materiały prasowe

Reklama

Zack Snyder pojawił się w podcaście Happy Sad Confused. W rozmowie z prowadzącym Joshem Horowitzem przyznał, że prowadził negocjacje w sprawie roli do filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z Leonardo DiCaprio (Titanic, Django, Wilk z Wall Street, Zjawa). Chciał, by hollywoodzki gwiazdor zagrał znanego złoczyńcę DC, Lexa Luthora.

Leonardo DiCaprio jako znany złoczyńca DC

Myślę, że koniec końców stwierdził: "Ech, no nie wiem". Ale naprawdę rozumiał materiał i postać.

Zack Snyder dodał, że Leonardo DiCaprio miał "wiele świetnych pomysłów" i wydaje mu się, że to właśnie on wspomniał w pewnym momencie o pomyśle na to, by Superman walczył z Ligą Sprawiedliwości.

Pełną rozmowę możecie zobaczyć tutaj:

Josh Brolin mógł zagrać Batmana

To nie jedyny zaskakujący casting, który nie doszedł do skutku. Josh Brolin w 2022 roku - także w podcaście Happy Sad Confused - powiedział, że starał się o rolę Mrocznego Rycerza w Batman v. Superman: Dawn of Justice, ale przegrał z Benem Affleckiem. Podsumował:

Szczerze mówiąc, to byłby fajny casting. I może zrobię to, gdy będę miał 80 lat.

Najwięksi Komiksowi Złoczyńcy Batmana [GALERIA]