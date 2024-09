David Fincher robi dla Netfliksa kolejny film. To już 4. nowy projekt reżysera

The Playlist

Jak donosi portal What's on Netflix, David Fincher ma wyreżyserować dla streamingowego giganta jeszcze jeden film oryginalny. O samym projekcie na razie nic nie wiadomo - więcej szczegółów powinniśmy poznać w tym tygodniu. To już czwarty z czekających na realizację projektów, które twórca szykuje w ramach niedawno przedłużonego, obowiązującego do 2027 roku kontraktu.

Przypomnijmy, że Fincher od ponad 10 lat blisko współpracuje z Netfliksem. To on współtworzył bądź odpowiadał m.in. za House of Cards, Mindhuntera czy produkcje Mank i Zabójca. Wiemy, że na liście jego nadchodzących projektów dla platformy poza wspomnianym wcześniej, tajemniczym filmem są: amerykańska wersja Squid Game, prequel napisanego przez Roberta Towne'a Chinatown (ten nie dostał jeszcze oficjalnie zielonego światła, choć jest w dalszym ciągu aktywnie rozwijany) i remake Nieznajomych z pociągu Alfreda Hitchcocka.

Nie jest też wykluczone, że w najbliższej przyszłości Fincher stworzy dla Netfliksa jeszcze więcej filmów i/lub seriali. Niekiedy problemem w materii ich realizacji - jak w przypadku prequela Chinatown - są kwestie budżetowe.

