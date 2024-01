Współpraca Davida Finchera z Netflixem jeszcze potrwa. Reżyser przedłużył umowę z platformą

fot. YouTube

David Fincher to nie tylko ikona kinematografii z produkcjami na koncie takimi jak Siedem, Podziemny krąg, Zaginiona dziewczyna, ale również osoba, która mocno wypromowała jakościowe produkcje streamingowe. To w końcu on współtworzył serial House of Cards, który wybił poziom popularności Netflixa i udowodnił, że tam również mogą być tworzone jakościowe produkcje. Fincher zawsze wypowiadał się w kontekście giganta streamingowego w pochlebnym tonie, nie szczędząc komplementów i pochwał. To z jego ust padło stwierdzenie, że Netflix ma najlepszą "kontrolę jakości w całym Hollywood".

Dobra współpraca między reżyserem a platformą zaowocowała podpisaniem kontraktu między nimi. Ten obowiązywał do 2024 roku, a w jego trakcie Fincher wyprodukował dwa sezony serialu Mindhunter oraz dwa filmy - Mank i niedawny Zabójca. Okazuje się jednak, że umowa została przedłużona o kolejne trzy lata i obowiązuje teraz do 2027 roku, co potwierdził sam reżyser na łamach francuskiego Premiere Magazine.

David Fincher i kolejne projekty

Nie ma na razie oficjalnych informacji na temat nowych projektów znanego i cenionego reżysera. Pojawiają się jednak informacje, że kontynuacje Mindhuntera i Zabójca nie są wykluczone, a reżyser nie przekreślił ich grubą kreską. Czas pokaże czym w przyszłości uraczy nas David Fincher, ale jeśli to zrobi, to za pośrednictwem Netflixa.