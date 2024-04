David Leitch rozwalił samochód na planie z powodu Brada Pitta. "Za bardzo się podekscytowałem"

Reklama

David Leitch to aktualnie reżyser, którego najbliższa produkcja, Kaskader, ma być hołdem właśnie dla tej gałęzi branży filmowej. Sam w przeszłości zajmował się tym rzemiosłem, współpracując m.in. z Bradem Pittem przy wielu jego filmach, na przykład w Podziemnym kręgu, Pan i Pani Smith, a także produkcjach, gdzie jego wkład nie został opisany, czyli Ocean's Eleven i Troi. Reżyser pracował także z Pittem przy okazji Bullet Train, który wyreżyserował.

Co sprawiło, że David Leitch rozwalił samochód na planie?

Przy okazji premiery kolejnej produkcji wypowiedział się z kolei o sytuacji na planie Mexican, gdzie z powodu jego zachwytu nad aktorem doszło do kolizji.

Miałem po prostu przejechać przez znak "stop", ale za bardzo się podekscytowałem, bo w końcu byłem dublerem Brada Pitta! Nacisnąłem hamulec, trafiłem w ziemię i straciłem kontrolę nad samochodem. Jednym z kierunków było miejsce, gdzie były wszystkie ekrany do podglądu sceny, skąd każdy zaczynał uciekać, a drugim El Camino. Stwierdziłem: "No to rozwalę El Camino." Po wszystkim podszedł do mnie koordynator i powiedział: "Popełniłeś błąd, bo kiedy wychodziłeś z pojazdu, powinieneś był krzyknąć, że auto nie miało żadnych hamulców." Nie zrobiłem tego. Chyba szybko mnie zwolnili z pracy nad tym filmem.