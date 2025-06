Nowa superbohaterka w MCU? Fani podejrzewali jej debiut w 2. sezonie Daredevila

fot. Disney+

Nowe zdjęcie z planu drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie ujawnia, że Camila Rodriguez wcieli się w superbohaterkę znaną jako White Tiger. Grana przez nią Angela najwyraźniej zainspiruje się swoim wujem - Hectorem Ayalą -- który w pierwszym sezonie pojawił się jako oryginalny White Tiger. Został szybko jednak zabity po zakończonym procesie sądowym.

Ponieważ dziewczyna ma jego amulet, można przypuszczać, że to właśnie on zapewni jej nadludzkie moce. Kostium, który widzimy na zdjęciu, wygląda na domowej roboty - co sugeruje, że działa samodzielnie, bez żadnego wsparcia. Spekuluje się, że Daredevil może wziąć ją pod swoje skrzydła, szczególnie w obliczu polityki burmistrza Fiska, który otwarcie walczy z superbohaterami. W komiksach Marvela Matt Murdock był mentorem Angeli.

Daredevil: Odrodzenie – zdjęcie z planu

Co wiemy o 2. sezonie Daredevila?

Jak pamiętamy z finału pierwszej serii, Matt Murdock musi zebrać armię do walki z Kingpinem. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że u jego boku staną Punisher i Jessica Jones. Najprawdopodobniej dołączy również White Tiger.

Czy w nowych odcinkach pojawi się ktoś jeszcze niespodziewany? Na razie nie ma przecieków w tej sprawie, ale starcie z Wilsonem Fiskiem zapowiada się bardzo intrygująco.

Premiera drugiego sezonu nie została jeszcze ustalona. Najbardziej realistyczny termin to 2026 rok.