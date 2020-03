David Schramm nie żyje. Aktor z serialu Skrzydła miał 73 lata

David Schramm wcielał się w Roya Biggsa w serialu Skrzydła, który był wyświetlany w latach 1990-1997. Amerykańskie media poinformowały o jego śmierci w Nowym Jorku. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Pojawiał się również w takich produkcjach jak Kennedy (1983), The Dreamer of Oz, The L. Frank Baum Story (1990), Another World, Wiseguy, Policjanci z Miami, Let It Ride (1989), Johnny Handsome (1989) i A Shock to the System (1990).

Bardziej był aktorem teatralnym, w którym występował od lat 70. i kontynuował swoją przygodę tam także w XXI wieku.