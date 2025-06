Przychody Warner Bros. Discovery spadają. Mimo to David Zaslav dostał sporą podwyżkę

fot. Warner Bros. Discovery

Przychody Warner Bros. Discovery w 2024 roku spadły o 4,8% do 39,3 mld dolarów, a strata netto wyniosła 11,5 mld dol. Mimo to, prezes David Zaslav otrzymał podwyżkę – jego wynagrodzenie wyniosło 51,9 mln dol., w tym 23,9 mln premii gotówkowej i 23,1 mln w akcjach warunkowych.

Wśród osób, które miały wątpliwości co do tej sytuacji, znaleźli się sami inwestorzy firmy: podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku większość głosów została oddana przeciwko niewiążącej uchwale doradczej w sprawie pakietów wynagrodzeń Zaslava i innych członków najwyższego kierownictwa. Był to gest o charakterze symbolicznym, ponieważ rezolucja ta nie ma bezpośredniego wpływu na sposób, w jaki WBD kształtuje swoje plany wynagrodzeń.

Jak Zaslav dostał podwyżkę pomimo spadku przychodów?

Finalnie okazało się, że premia przyznana Zaslavowi nie była powiązana z ceną akcji, lecz w 75% z celami strategicznymi np. odbudową produkcji po strajkach, a w 25% z wolnymi przepływami pieniężnymi. Choć te drugie spadły o 28% do 4,4 mld dol., przekroczyło wymagany próg (4,03 mld), co uruchomiło klauzulę o wypłacie akcji w 200% wartości. 70% akcji zostało przyznanych od razu, 30% wypłacone będzie w 2028 roku, pod warunkiem dalszego zatrudnienia.

