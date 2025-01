Max - nowości na 16-31 stycznia 2025. Przesmyk, Doktor Larsen, Harley Quinn i inne

fot. materiały prasowe

W drugiej połowie stycznia na platformę Max trafi kilka nowych seriali. Przede wszystkim premierę będzie mieć polska produkcja Max Original. Przesmyk jest thrillerem sensacyjnym, pokazującym współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. Do tego na platformie pojawi się serial Doktor Larsen oraz 5. sezon animacji Harley Quinn. Bibliotekę wzbogacą również takie produkcje jak Chłopi, It Ends with Us z Blake Lively oraz Faworyta, za którą Oscara dostała Olivia Colman.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-31 stycznia 2025 roku.

Max - seriale i programy na 16-31 stycznia

Doktor Larsen (Doc) - po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.

Harley Quinn V - Harley Quinn postanawia odnaleźć swoje miejsce w Gotham City po rozstaniu z Jokerem.

Szał na wrotkach (Roller Jam) - Pierwsze pięć zespołów rozpoczyna rywalizację, a Terrell Ferguson, Johnny Weir i Pepa oceniają ich układy taneczne pod kątem techniki i kreatywności.

Bill Maher: Czy tylko ja to widzę? (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?) - Komik i satyryk Bill Maher zwraca uwagę na liczne hipokryzje w amerykańskim życiu, polityce i kulturze.

Cormoran Strike IV (C.B. Strike) - Serialowa ekranizacja cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling przedstawiająca perypetie prywatnego detektywa, który musi rozwiązać kilka trudnych i nieoczywistych spraw.

Przesmyk - opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

Max - filmy na 16-31 stycznia

Autobus życia (The Bus of Life) - Chory na raka nauczyciel muzyki jedzie do Bilbao na leczenie. Dzięki śmiechowi i muzyce znajduje siłę, by stawić czoła swoim lękom.

W pogoni za szczęściem (The Pursuit of Happyness) - Oparta na faktach historia mężczyzny, który pewnego dnia zostaje bez pracy i dachu nad głową. Mimo to nie rezygnuje ze swych marzeń, udowadniając sobie i innym, że chcieć to móc.

Wstrząs (Concussion) - Niespodziewane odkrycie prowadzi nigeryjskiego lekarza do konfrontacji z działaczami Narodowej Ligi Amerykańskiego Futbolu.

Siostrzeństwo (Sisterhood) - Trzy nierozłączne nastolatki spotykają się z publicznym oburzeniem po opublikowaniu filmu, który ujawnia ich napastnik.

Chłopi - Historia Jagny, młodej kobiety, która postanowiła wytyczyć sobie własną ścieżkę na polskiej wsi pod koniec XIX wieku.

Jedz, módl się, kochaj (Eat Pray Love) - Niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia.

Gorzka siedemnastka (The Edge of Seventeen) - Nastoletnia Nadine przeżywa dramat. Czuje się oszukana przez najlepszą przyjaciółkę, która po kryjomu spotyka się z jej starszym bratem.

Dobry chłopak z bronią (Good Guy With A Gun) - Thriller noir opowiadający o chłopcu i jego matce, którzy przybywają do małego miasteczka, gdzie ich relacja robi się jeszcze bardziej napięta.

Holly - 15-letnia Holly dzwoni do szkoły, aby powiedzieć, że tego dnia zostnie w domu. Wkrótce potem w szkole wybucha pożar, w którym ginie kilku uczniów.

Wzorowy uczeń (Honor Student) - Po stracie brata bliźniaka w masowej strzelaninie, nastoletni uczeń bierze sprawy w swoje ręce i daje Ameryce lekcję, której nigdy nie zapomni.

It Ends With Us - Historia kobiety, która przezwycięża traumatyczne dzieciństwo, aby rozpocząć nowe życie w Bostonie i dążyć do spełnienia marzenia o otwarciu biznesu.

Czerwona walizka (The Red Suitcase) - Kierowca pick-upa wyrusza w podróż z Katmandu do odległej górskiej wioski. Na drodze pojawia się samotna postać z czerwoną walizką.

Wredne liściki (Wicked Little Letters) - Kiedy Edith zaczyna otrzymywać złośliwe listy pełne zabawnych przekleństw, czy można winić za to awanturniczą Rose?

Kot w butach (Puss In Boots) - Na długo przed poznaniem Shreka, legendarny Kot w Butach łączy siły z geniuszem Humpty Aleksandrem Dumpty i znaną na ulicach Kitty Kociłapką i wyrusza w niezwykłą podróż, aby ukraść słynną gęś, która znosi złote jaja.

Przymus (The Extortion) - Pilot zbliżający się do emerytury zostaje szantażowany i zmuszony do przewiezienia tajemniczego ładunku z Buenos Aires do Madrytu.

Przywiązanie (The Attachment Diaries) - Losy dwóch kobiet splatają się, gdy rozpoczynają okrutną krucjatę zemsty, napędzaną zmiennymi namiętnościami i sekretami.

Faworyta (The Favourite) - Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej zaczyna zagrażać pozycji faworyty, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny. Gwiazdorska obsada i deszcz nagród.

Styczniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 stycznia)

16 stycznia

Doktor Larsen, odc. 1

Harley Quinn V, odc. 1

Co nowego w naszej rodzinie, odc. 1

Szał na wrotkach, odc. 1

Autobus życia

W pogoni za szczęściem

17 stycznia

Wstrząs

Siostrzeństwo

Chłopi

18 stycznia

Bill Maher: Czy tylko ja to widzę?

19 stycznia

Down Home Fab II, odc. 1-8

22 stycznia

Negocjatorzy: walka z czasem, odc. 1-8

23 stycznia

Wiza na miłość: ostatnia szansa II, odc. 1

Między sporami: wiza na miłość. Ostatnia szansa II, odc. 1

Królowa metaamfetaminy, odc. 1-3

Jedz, módl się, kochaj

Gorzka siedemnastka

24 stycznia

Cormoran Strike IV, odc. 1

Dobry chłopak z bronią

Holly

Wzorowy uczeń

It Ends With Us

Faworyta

Czerwona walizka

Wredne liściki

25 stycznia

Kot w butach

27 stycznia

Przemytnicy: na lotnisku, odc. 1

Ludzie kontra chomiki, odc. 1-8

28 stycznia

Baylen – życie na głos

29 stycznia

Jak pozbyć się ciała?, odc. 1

30 stycznia

Królowa moich snów

31 stycznia

Przesmyk, odc.1

Przymus

Przywiązanie