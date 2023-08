Dawno temu blask: będzie nowa historyczna fantastyka Guya Gavriela Kaya

Zysk i S-ka

Reklama

Wydawnictwo Zysk i S-ka zapowiedziało na początek października nową powieść Guya Gavriela Kaya. Tym razem pisarz w powieści Dawno temu blask przeniesie czytelników do świata przypominającego renesansowe Włochy.

Guy Gavriel Kay to kanadyjski pisarz fantastyki. Na początku swojej kariery współpracował z Christopherem Tolkienem przy redakcji Silmarillionu. Jego debiutancka trylogia, Fionavarski gobelin, była mocno inspirowana twórczością J.R.R. Tolkiena. W późniejszych latach znalazł własny pomysł na fabuły: większość swoich książek osadza w realiach pseudohistorycznych, tworząc fantastyką w dużej mierze inspirowaną różnymi wydarzeniami z historii świata. Do jego najbardziej znanych dzieł należą dylogia Sarantyjska mozaika, Lwy Al-Rassanu, Ysabel czy Dzieci ziemi i nieba.

Dawno temu blask - opis i okładka książki

Źródło: Zysk i S-ka

W komnacie, której okna wychodzą na kanały morskiego miasta, pewien człowiek wspomina młodość i ludzi, którzy ukształtowali jego życie. W młodości Danio Cerra został przyjęty do renomowanej szkoły, mimo że był tylko synem krawca. Podjął służbę na dworze panującego hrabiego i wkrótce przekonał się, dlaczego jest on nazywany Bestią. Los Dania odmienił się w chwili, kiedy pewnej nocy rozpoznał Adrię Ripoli, która weszła do komnaty hrabiego z zamiarem zabójstwa. Urodzona do sprawowania władzy, Adria zamiast wygodnego życia wybrała życie wolne i pełne niebezpieczeństw…

W rozwijającej się na kilku planach opowieści, osadzonej w świecie przypominającym renesansowe Włochy, uczestniczą barwne postacie. Jest wśród nich uzdrowicielka sprzeciwiająca się przeznaczonemu losowi, czarujący, lecz lekkomyślny dziedzic ogromnej fortuny, potężny przywódca religijny bardziej zepsuty niż pobożny oraz mający wpływ na nich i na wiele innych osób dwaj najemni dowódcy, a zarazem odwieczni wrogowie, których rywalizacja wciąga do konfliktu cały świat.