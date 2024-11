Nowy Superman będzie family-friendly? Reżyser wyjaśnia

Źródło: materiały prasowe

James Gunn próbuje powtórzyć sukces osiągnięty w MCU w pracach nad DCU. Reżyser postanowił zupełnie inaczej podejść do opowiadania historii, o czym opowiedział w wywiadzie dla MovieZine.

James Gunn – wywiad

Nazywając najnowszą odsłonę Supermana "stosunkowo poważną", Gunn przyznał, że jest ona przy tym całkiem family-friendly.

Wszystko będzie zupełnie inne. Jedną z rzeczy, które uwielbiam w DC Comics jest to, że zawsze opowiadali różne historie na różne sposoby. Opowiadali historie bardziej rodzinne, historie bardziej dla dorosłych, mroczne historie, lżejsze historie. Myślę, że chcemy opowiedzieć kilka różnych historii. Wiele z tych różnych historii ma znaleźć się w DCU. Mamy coś stosunkowo poważnego, jak Supermana i coś stosunkowo komediowego, jak Piecemakera, w jednym i tym samym uniwersum. Coś bardziej dla dorosłych, jak Piecemaker, coś dla rodziny, jak Superman. Myślę, że możliwość opowiadania rożnego rodzaju historii to coś, co sprawia, że to jest zabawne. Jedną z rzeczy, których miałem dość, jest to, że wszystkie te historie są stosunkowo takie same. Próbuję z tego wyjść. My w DC próbujemy z tego wyjść.

Superman – co wiadomo, data premiery

Superman będzie pierwszym filmem z franczyzy DC Universe. W rolę Supermana wcieli się David Covenswet. Za reżyserię i scenariusz odpowiada James Gunn, który wcześniej pracował m.in. nad Strażnikami Galaktyki.

Premiera kinowa Supermana została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.