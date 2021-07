Day Of The Dead - zwiastun nowego serialu opartego na filmie Dzień żywych trupów

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Podczas panelu na [email protected] zaprezentowano zwiastun nowego serialu o zombie. Day of the Dead jest oparty na klasycznym horrorze z 1985 roku Dzień żywych trupów w reżyserii George'a A. Romero. Opowiada o sześciu nieznających się osobach, które próbują przetrwać pierwsze 24 godziny inwazji martwych. Ta oda do słynnych żywych trupów Romero przypomni widzom, że czasami do zjednoczenia ludzi wystarczy horda głodnych zombie próbujących ich rozerwać na strzępy.

W serialu występują: Keenan Tracey (Bates Motel), Daniel Doheny (Alex Strangelove), Natalie Malaika (Fractured), Kristy Dinsmore (Vikings) i Morgan Holmstrom. Showrunnerami produkcji są Jed Elinoff i Scott Thomas, którzy również napisali do niej scenariusz. Reżyser horroru Pustka, Steven Kostanski, stanął za kamerą czterech pierwszych epizodów. Pełni również funkcję producenta wykonawczego wraz z Robertem i Jamesem Dudelsonami, Jordanem Kizwanim, Stanem Spry, Jeffem Hollandem i Drew Brownem.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun Day of the Dead, który jest utrzymany w dość komediowej konwencji, jak na horror. Natomiast nie brakuje w nim makabrycznych scen, krwi i oczywiście obrzydliwych, krwiożerczych zombie. Zobaczcie sami.

Day of the Dead - zwiastun serialu

Day of the Dead - premiera serialu w październiku w amerykańskiej stacji Syfy. Polska data nie jest znana.