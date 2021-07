The Walking Dead: Nowy świat - kiedy premiera 2. sezonu? Jest fragment dla dorosłych

fot. materiały prasowe

2. sezon The Walking Dead: Nowy świat będzie zarazem ostatnim. Ten limitowany serial od początku był planowany na dwa sezony i historia na tym się zakończy. Podczas [email protected] ogłoszono, że premiera 2. serii zaplanowana jest na 3 października 2021 roku w USA. Najpewniej w Polsce dzień później na Amazon Prime Video, tak jak w przypadku pierwszego sezonu. Ostatnia seria ma mieć 10 odcinków.

The Walking Dead: Nowy świat - fragment 2. sezonu

Wraz ogłoszeniem daty opublikowano fragment 2. sezonu. Zobaczcie i oceńcie sami. Z uwagi na sceny z zombie jest to scena tylko dla dorosłych.

Druga połowa 2021 roku to aż trzy seriale osadzona w świecie The Walking Dead. Sierpień to premiera pierwszej części 11. sezonu podstawowej serii, potem na ekrany wejdzie 2. sezon The Walking Dead: Nowy świat, a również w październiku 2021 roku pojawi się 7. sezon Fear the Walking Dead. Zdecydowanie fani nie mają na co narzekać.

Podczas panelu nic konkretnego nie wyjawiono, ale jeśli ktoś chce obejrzeć nagranie, można to zrobić poniżej.