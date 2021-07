DC i polityka: za atak na Kapitol w styczniu odpowiada postać, którą znacie z Arrowverse

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC podało kolejne szczegóły nadchodzącej serii Suicide Squad: Get Joker, która ukaże się pod szyldem Black Label. Wiemy już, że Red Hood połączy w niej siły z tytułową drużyną antybohaterów, aby zabić Księcia Zbrodni. Rzecz tym, że o całym cyklu póki co jest głośno z zupełnie innych powodów: jak dowiadujemy się z plansz promocyjnych, w świecie komiksu głównym odpowiedzialnym za styczniowy atak na Kapitol ma być Wild Dog, postać doskonale znana fanom Arrowverse.

Przypomnijmy, że po podważaniu przez Donalda Trumpa wyników ostatnich wyborów prezydenckich w USA część jego sympatyków 6 stycznia wdarła się do budynku Kongresu, aby wywrzeć presję na polityków w trakcie obrad mających zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena. W wyniku zamieszek życie straciło 5 osób.

Scenarzysta Brian Azzarello zdecydował się wrócić do tych wydarzeń w tworzonym przez siebie komiksie. I tak Wild Dog miał zostać aresztowany w czasie szturmu na Kapitol, by później wyznać, że w rzeczywistości to on sam za niego odpowiada. Jako powód podał to, że w jego ocenie Stany Zjednoczone stają się państwem "bezprawia", a obywateli trzeba "popchnąć w kierunku myślenia". Wild Dog rozważa również kondycję "wolności" w swoim kraju.

Pierwszy zeszyt serii Suicide Squad: Get Joker zadebiutuje w USA 3 sierpnia.