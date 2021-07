Marvel pod ostrzałem Fox News za upolitycznienie Kapitana Ameryki. "Zdegradujmy go do porucznika"

Alex Ross/Marvel

W zeszłym tygodniu Marvel wypuścił w USA zeszyt The United States of Captain America #1, pierwszą odsłonę serii, w której Kapitan Ameryka przemierza kraj, by odnaleźć skradzioną tarczę. Już na tym odcinku opowieści spore znaczenie miały kwestie polityczne; w kilku scenach Steve Rogers rozmawia z Samem Wilsonem na temat tego, co stało się ze słynnym "amerykańskim snem". Taki obrót spraw wyjątkowo rozsierdził uznawaną za bastion konserwatyzmu telewizję Fox News.

Od poniedziałku na antenie stacji pojawiają się liczne materiały, w których dziennikarze i zaproszeni goście krytykują Dom Pomysłów za "wpisywanie się w modny trend nienawidzenia Ameryki". Największe kontrowersje budzi właśnie uwaga Rogersa, który stwierdza, że źle odczytany przekaz "amerykańskiego snu" może prowadzić do nacjonalizmu i marginalizowania inności - imigrantów, biedoty czy różnorakich mniejszości. Na marginesie: zdanie to nawiązuje do kwestii wypowiedzianej przez Capa w komiksie Daredevil: Odrodzony z 1986 roku, gdy przyznawał on, że nie jest wierny tyle USA, co po prostu wspomnianej wyżej koncepcji.

Goście Fox News nie przebierają w słowach. Senator Tom Cotton rozważa degradację Kapitana Ameryki do stopnia porucznika, z kolei znany z serialu Nowe przygody Supermana aktor Dean Cain mówi:

Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii. Nie jest idealny. Nieustannie zmagamy się z potrzebą budowania jedności, ale wierzę, że nie ma drugiego tak sprawiedliwego i przepełnionego równością państwa.

Komik Michael Loftus wychodzi z kolei z założenia, że "upolitycznienie" postaci Capa szarga historię Marvela i pamięć o Stanie Lee, którego określił mianem "ucieleśnienia amerykańskiego snu".

Środowiska liberalne i lewicowe w reakcji na działania Fox News zauważają, że legendarny "The Man" już pół wieku temu tworzył historie, które z dzisiejszej perspektywy byłyby uznane za "zbyt upolitycznione". Wspomina się również, że na okładce zeszytu, w którym w 1941 roku debiutował Kapitan Ameryka, heros nokautował Adolfa Hitlera.

