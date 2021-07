Batman '89 - pierwsze spojrzenie na Robina w uniwersum filmu. Stawiano na inny strój

DC/Joe Quinones/Screen Rant

Rysownik nadchodzącej serii Batman '89, Joe Quinones, systematycznie zamieszcza w sieci grafiki pochodzące z komiksu, którego akcja zostanie osadzona w uniwersum znanym już z filmu Tima Burtona z 1989 roku o Mrocznym Rycerzu. Tym razem przyszła pora na Robina, w którego w produkcji Powrót Batmana miał wcielić się Marlon Wayans - przypomnijmy, że młody aktor przymierzał nawet kostium bohatera, lecz ostatecznie jego postać wycięto z historii.

Pierwsze spojrzenie na Cudownego Chłopca nie ujawnia nam co prawda pełnego wyglądu herosa, jednak już teraz jesteśmy w stanie stwierdzić, że założy on inny kostium, niż początkowo zakładano - różni się on również w sposób znaczący od stroju Robina z figurki kolekcjonerskiej wypuszczonej na rynek przed premierą Powrotu Batmana.

W produkcji Burtona bohater miał przywdziać klasyczny kostium, kojarzący się z tym, który w filmach i serialach o Mrocznym Rycerzu z lat 60. nosił Burt Ward. Tym razem postać widzimy w kapturze i żółtej masce na twarzy. Spójrzcie sami:

Batman '89 - szkice

Zeszyt Batman '89 #1 w wersji cyfrowej zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 27 lipca. Wydanie drukowane ukaże się z kolei w sierpniu.