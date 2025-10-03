Z Jokera zrobili przerażającego mutanta. Za to Lex Luthor jest teraz... rudy?

Fot. DC Comics

Absolute to seria komiksów ze świata DC. Charakteryzuje się między innymi wyjątkowo mrocznym i dystopijnym tonem. Wielu znanych superbohaterów i złoczyńców zostało na potrzeby tego uniwersum przerobionych, zarówno pod względem historii, jak i wyglądu. Na przykład Joker w tej wersji jest miliarderem, któremu pod względem hierarchii społecznej blisko do klasycznego Bruce'a Wayne'a. Niedawno pokazano pierwsze spojrzenie na jego przerażającą zmutowaną formę, z rogami, ogonem i kolcami wzdłuż kręgosłupa. Na widok grafiki z nim fani zaczęli radzić Batmanowi, by w końcu spakował się i wyprowadził z Gotham.

Nic dziwnego, że czytelnicy są teraz trochę zaskoczeni pierwszym spojrzeniem na Lexa Luthora, który jest kolejnym sławną złoczyńcą ze świata DC. O ile przeciwnicy Batmana, tacy jak Bane i Joker, wyglądali jak postacie żywcem wyjęte z najgorszych koszmarów, wróg Supermana wygląda aż boleśnie zwyczajnie. Główną różnicą jest fakt, że nie jest już łysy, tylko ma rude włosy i brodę. To oczywiście już sprowokowało serię memów ze strony fanów, dla których ten kontrast jest wręcz komiczny.

Poniżej możecie przyjrzeć się, jak wygląda Lex Luthor w serii Absolute. Dla porównania na kolejnych slajdach pokazaliśmy kilku innych złoczyńców z tego samego uniwersum.