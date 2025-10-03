Przeczytaj w weekend
Z Jokera zrobili przerażającego mutanta. Za to Lex Luthor jest teraz... rudy?

Seria Absolute zaskakiwała od samego początku, od przerażającego Bane'a aż po miliardera Jokera. Na tę wersję Lexa Luthora nikt chyba jednak nie był gotowy.
Paulina Guz
lex luthor 
absolute superman komiksy DC dc
Absolute Lex Luthor Fot. DC Comics
Absolute to seria komiksów ze świata DC. Charakteryzuje się między innymi wyjątkowo mrocznym i dystopijnym tonem. Wielu znanych superbohaterów i złoczyńców zostało na potrzeby tego uniwersum przerobionych, zarówno pod względem historii, jak i wyglądu. Na przykład Joker w tej wersji jest miliarderem, któremu pod względem hierarchii społecznej blisko do klasycznego Bruce'a Wayne'a. Niedawno pokazano pierwsze spojrzenie na jego przerażającą zmutowaną formę, z rogami, ogonem i kolcami wzdłuż kręgosłupa. Na widok grafiki z nim fani zaczęli radzić Batmanowi, by w końcu spakował się i wyprowadził z Gotham. 

Nic dziwnego, że czytelnicy są teraz trochę zaskoczeni pierwszym spojrzeniem na Lexa Luthora, który jest kolejnym sławną złoczyńcą ze świata DC. O ile przeciwnicy Batmana, tacy jak Bane i Joker, wyglądali jak postacie żywcem wyjęte z najgorszych koszmarów, wróg Supermana wygląda aż boleśnie zwyczajnie. Główną różnicą jest fakt, że nie jest już łysy, tylko ma rude włosy i brodę. To oczywiście już sprowokowało serię memów ze strony fanów, dla których ten kontrast jest wręcz komiczny. 

Poniżej możecie przyjrzeć się, jak wygląda Lex Luthor w serii Absolute. Dla porównania na kolejnych slajdach pokazaliśmy kilku innych złoczyńców z tego samego uniwersum. 

Lex Luthor w serii Absolute

Lex Luthor w serii Absolute
Fot. DC Comics
Źródło: DC

Paulina Guz
lex luthor 
absolute superman komiksy DC dc
