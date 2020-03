DC Comics nie zamierza zawieszać publikacji komiksów w czasie pandemii koronawirusa

DC Comics nie zamierza zawieszać sprzedaży swoich nowych komiksów na czas pandemii koronawirusa, w przeciwieństwie do większości innych wydawnictw. Rozpoczęto prace nad zbudowaniem nowego modelu sprzedaży produktów, który ma być oparty na kilku kanałach dystrybucji.

W ubiegłym tygodniu dystrybutor Diamond Comic ogłosił, że wstrzymuje dostawy na czas nieokreślony. Diamond jest największym na świecie dystrybutorem komiksów, odpowiedzialnym za wysyłanie fizycznych kopii marek takich jak Marvel, DC, Image, Dark Horsem, Dynamite i Boom! Studios.

Jak zostało wspomniane, DC zamierza dalej publikować - do odwołania, jednak w wersji wyłącznie cyfrowej. Póki co nie ma planów na udostępnianie sklepom komiksowym możliwości sprzedawania kodów do cyfrowych wersji najnowszych numerów.

Według Phillipsa sprzedaż fizyczna i cyfrowa dociera do zupełnie różnych grup odbiorców i nie ma na siebie bezpośredniego wpływu. Oznaczałoby to, że obawa, iż rozwój technologii cyfrowej może oznaczać koniec rynku bezpośredniego, jest nieuzasadniona. Kopie cyfrowe sprzedawane są przecież ludziom, którzy nie poszliby do sklepu z komiksami.

Tak czy owak, DC podejmuje pewne ryzyko zakładając, że zachowania konsumentów nie ulegną zmianie w trakcie potencjalnie przedłużającej się pandemii. Można jednak przypuszczać, że lojalni klienci przestawią się na zakupy cyfrowe, biorąc pod uwagę, że siedzą zamknięci w domach, a będą chcieli pozostać na bieżąco.

Marvel Comics nie wydało jeszcze żadnego oświadczenia, ale zapewne pójdą w ślady DC.