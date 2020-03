Marvel vs. DC - crossover jednak możliwy? Pierwsze pomysły; twórcy idą na odsiecz

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że w obliczu spadającej sprzedaży komiksów w USA i przyszłych kłopotach całej branży już teraz zmagającej się ze skutkami epidemii koronawirusa, legendarna scenarzystka Gail Simone zaproponowała nietypowy sposób na wyjście z finansowego impasu - chodzi tu więc o ewentualny crossover Marvel vs. DC. Choć twórczyni początkowo sama wyrażała wątpliwości co do realizacji takiego projektu, wygląda na to, że jej pomysł spotkał się z powszechnym uznaniem wśród innych autorów.

Zainspirowani przez Simone jej koledzy po fachu na swoich kontach na Twitterze nie tylko popierają inicjatywę, ale również przedstawiają już pierwsze pomysły na crossover. Wśród najważniejszych propozycji znajdują się m.in.:

Do całej sprawy jak na razie nie odnoszą się decydenci obu wydawnictw. Inicjatywa Simone zatacza jednak w sieci coraz szersze kręgi.