placeholder
Reklama
placeholder

DC Crime - nowe informacje o serialu. Powracają znane postacie z filmu Superman

Informowaliśmy, że w ramach uniwersum DCU powstanie serial DC Crime opowiadający o Jimmym Olsenie z kinowego Supermana. Teraz do sieci trafiają kolejne informacje o obsadzie oraz o dacie rozpoczęcia prac na planie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  dc crime 
DCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Superman fot. Warner Bros.
Reklama

W listopadzie 2025 roku ogłoszono serial DC Crime, który fabularnie rozgrywa się po Supermanie, a jego bohaterem jest Jimmy Olsen. Teraz Nexus Point News poznało nowe szczegóły: obsadę produkcji oraz informacje o tym, kiedy rozpoczną się prace na planie.

DC Crime - obsada serialu

Nie jest to zaskoczenie, ale dziennikarze potwierdzają, że obok Skylera Gisondo w roli Olsena powrócą też inni aktorzy z redakcji Daily Planet. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Wendell Pierce (redaktor naczelny Perry White), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant) oraz Christopher McDonald (Ron Troupe).

Potwierdzili, że nie ma planów na to, by pojawili się Clark Kent (David Corenswet) oraz Lois Lane (Rachel Brosnahan). Według ich źródeł prace na planie rozpoczną się wiosną 2026 roku w Atlancie. W podobnym okresie kręcony będzie Man of Tomorrow, czyli kontynuacja Supermana.

Fot. Materiały prasowe

DC Crime - o czym jest serial?

Projekt ma być utrzymany w tonie dokumentalnego true crime, w którym Jimmy Olsen będzie prowadzić dziennikarskie śledztwo związane z komiksowym złoczyńcą znanym jako Goryl Grodd. Jest to bardzo inteligentny i obdarzony supermocami goryl.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Jest to drugi serial DCU po Koszmarnym Komando.

Źródło: Nexus Point News

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  dc crime 
DCU
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Monarch: Dziedzictwo potworów - sezon 1, odcinek 6
-

Monarch - Kurt Russell wraca w 2. sezonie. Oficjalne wideo zapowiada potwory!

2 Szogun
-

Szogun - obsada 2. sezonu ujawniona. Wiemy, kiedy rozgrywa się akcja!

3
-

Już nie tylko Steam Deck! Nadchodzi nowy sprzęt do grania od Valve!

4 Ocean’s Eleven
-

Ocean's 14 znalazło swojego antagonistę! Kto dołączył do obsady?

5 Terminator
-

Matthew McConaughey i Michael Caine pomagają w rozwoju AI. Maszyna skopiuje ich głos

6 36. Kto wrobił królika Rogera?
-

Spin-off Kto wrobił królika Rogera jest w produkcji? Pojawi się w wersji live-action!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV