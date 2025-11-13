DC Crime - nowe informacje o serialu. Powracają znane postacie z filmu Superman

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W listopadzie 2025 roku ogłoszono serial DC Crime, który fabularnie rozgrywa się po Supermanie, a jego bohaterem jest Jimmy Olsen. Teraz Nexus Point News poznało nowe szczegóły: obsadę produkcji oraz informacje o tym, kiedy rozpoczną się prace na planie.

DC Crime - obsada serialu

Nie jest to zaskoczenie, ale dziennikarze potwierdzają, że obok Skylera Gisondo w roli Olsena powrócą też inni aktorzy z redakcji Daily Planet. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Wendell Pierce (redaktor naczelny Perry White), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant) oraz Christopher McDonald (Ron Troupe).

Potwierdzili, że nie ma planów na to, by pojawili się Clark Kent (David Corenswet) oraz Lois Lane (Rachel Brosnahan). Według ich źródeł prace na planie rozpoczną się wiosną 2026 roku w Atlancie. W podobnym okresie kręcony będzie Man of Tomorrow, czyli kontynuacja Supermana.

DC Crime - o czym jest serial?

Projekt ma być utrzymany w tonie dokumentalnego true crime, w którym Jimmy Olsen będzie prowadzić dziennikarskie śledztwo związane z komiksowym złoczyńcą znanym jako Goryl Grodd. Jest to bardzo inteligentny i obdarzony supermocami goryl.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Jest to drugi serial DCU po Koszmarnym Komando.