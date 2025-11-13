DC Crime - nowe informacje o serialu. Powracają znane postacie z filmu Superman
Informowaliśmy, że w ramach uniwersum DCU powstanie serial DC Crime opowiadający o Jimmym Olsenie z kinowego Supermana. Teraz do sieci trafiają kolejne informacje o obsadzie oraz o dacie rozpoczęcia prac na planie.
W listopadzie 2025 roku ogłoszono serial DC Crime, który fabularnie rozgrywa się po Supermanie, a jego bohaterem jest Jimmy Olsen. Teraz Nexus Point News poznało nowe szczegóły: obsadę produkcji oraz informacje o tym, kiedy rozpoczną się prace na planie.
DC Crime - obsada serialu
Nie jest to zaskoczenie, ale dziennikarze potwierdzają, że obok Skylera Gisondo w roli Olsena powrócą też inni aktorzy z redakcji Daily Planet. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Wendell Pierce (redaktor naczelny Perry White), Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant) oraz Christopher McDonald (Ron Troupe).
Potwierdzili, że nie ma planów na to, by pojawili się Clark Kent (David Corenswet) oraz Lois Lane (Rachel Brosnahan). Według ich źródeł prace na planie rozpoczną się wiosną 2026 roku w Atlancie. W podobnym okresie kręcony będzie Man of Tomorrow, czyli kontynuacja Supermana.
DC Crime - o czym jest serial?
Projekt ma być utrzymany w tonie dokumentalnego true crime, w którym Jimmy Olsen będzie prowadzić dziennikarskie śledztwo związane z komiksowym złoczyńcą znanym jako Goryl Grodd. Jest to bardzo inteligentny i obdarzony supermocami goryl.
Potencjalna data premiery nie jest znana. Jest to drugi serial DCU po Koszmarnym Komando.
Źródło: Nexus Point News
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1967, kończy 58 lat