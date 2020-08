Suicide Squad czeka na Was w czasie DC FanDome. Czy ktoś zgadł, kogo gra Idris Elba?

Warner Bros./DC

Już dziś wieczorem w trakcie wirtualnego konwentu DC FanDome odbędzie się panel poświęcony produkcji Legion samobójców: The Suicide Squad - ten element będzie bez dwóch zdań jednym z najważniejszych w czasie całego wydarzenia. W tym przypadku powinniśmy nastawiać się na zwiastun przyszłorocznego filmu, jak również na wyjawienie szeregu innych informacji. Jak podsumował to James Gunn: "Pojawią się fajne rewelacje. I jeszcze więcej rewelacji. A później, jeśli to wam nie wystarczy, jeszcze więcej rewelacji".

Do sieci trafiło już krótkie wideo promocyjne zapowiadające panel obrazu. Zobaczcie sami:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1296866089972899841

W sieci coraz głośniej spekuluje się na temat tego, kogo w przyszłorocznej historii zagra Idris Elba. Większość komentatorów skłaniała się ku przypuszczeniu, że sportretuje on Bronze Tigera. Sam aktor zamieścił teraz w mediach społecznościowych wpis, w którym wyjawił, że ta zagadka "może" być rozwiązana właśnie w czasie DC FanDome. Na jego tweet nieoczekiwanie odpowiedział Gunn, który przyznał, że prawdopodobnie nikt w sieci nie wskazał jeszcze poprawnie roli Elby, przynajmniej jeśli chodzi o najpopularniejsze typy.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1296872107679203328

DC FanDome startuje już dziś o 19:00 - bądźcie tego wieczoru i nocy z nami.

Zobacz także:

Legion samobójców: The Suicide Squad wejdzie na ekrany kin 6 sierpnia przyszłego roku.