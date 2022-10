DC Films bez szefa. Walter Hamada oficjalnie odszedł ze stanowiska

Źródło: Warner Bros.

Zgodnie z zapowiedziami Walter Hamada oficjalnie odszedł ze stanowiska prezesa DC Films, które piastował od 4 lat i zarazem odszedł z Warner Bros., w którym pracował przez 15 lat. Formalności finansowe związane z jego odejściem są finalizowane. Na ten moment nie wybrano następcy, który zgodnie z zapowiedzią szefa Warner Bros. Discovery ma być nadzorcą uniwersum DCEU w stylu Kevina Feige od MCU.

Walter Hamada odchodzi

Najnowszym filmem stworzonym podczas piastowania urzędu przez Hamadę jest Black Adam, który ma zanotować globalne otwarcie w wysokości 135 mln dolarów pomimo mieszanych recenzji. Według źródeł Deadline Hamada nie brał udział w pracy DC Films i planowaniu kreatywnym już od jakiegoś czasu.

Podczas panowania Hamady DC miało swoje największe hity jak Joker (1,07 mld dolarów w box office), Aquaman (1,1 mld dolarów w box office) czy Batman (771 mln dolarów w box office). Jednocześnie z Hamadą były związane kontrowersje, bo Ray Fisher oskarżył go o dość problematyczne mieszanie w temacie śledztwa w sprawie zachowania Jossa Whedona na planie Ligi Sprawiedliwości. Do tego wyszło na jaw, że gdy Dwayne Johnson chciał Henry'ego Cavilla z Black Adamie w roli Supermana, Hamada odmówił. Fani mają o to do niego wielki żal i tym stracił ostatecznie ich zaufanie.

Na premierę czekają takie filmy DC jak Aquaman i Zaginione Królestwo i The Flash. Wcześniej mówiono, że jednym z powodów odejścia Hamady jest kasacja Batgirl, czyli filmu, który zasadniczo był gotowy.