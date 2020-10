DC inspiruje się Marvelem. Przyszłość Supermana porównywana z Planetą Hulka

DC

Od 4 dni DC prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę, mającą na celu promowanie nadchodzącego wydarzenia Future State, którego poszczególne odsłony będą trafiać na amerykański rynek w styczniu i lutym przyszłego roku. Ta "największa zmiana uniwersum w historii" ma pokazać świat Ligi Sprawiedliwości i innych herosów po wydarzeniach z serii Dark Nights: Death Metal. Akcja będzie rozgrywać się więc w bliższej i dalszej przyszłości, w której zobaczymy choćby nowe wersje Batmana, Wonder Woman i Supermana.

Sporym zainteresowaniem cieszy się los ostatniej z tych postaci. Przypomnijmy, że kolejnym Człowiekiem ze Stali jest już Jonathan Kent, natomiast jego ojciec w Future State będzie musiał opuścić Ziemię. Ludzie, po odkryciu prawdziwej tożsamości Ostatniego Syna Kryptona, przestaną mu dłużej ufać. Sam Clark Kent, poszukując miejsca, w którym mógłby dać upust swoim mocom, wyruszy na kosmiczną wędrówkę. Ostatecznie trafi on na rządzoną przez tyrana Mongula planetę Warworld, na której nieustannie dochodzi do gladiatorskich pojedynków pomiędzy reprezentantami wielu ras. Kal-El początkowo zawrze sojusz z Mongulem, by później obrócić się przeciwko niemu - w walce z tyranem pomogą mu "nieoczekiwani sprzymierzeńcy".

Większość komentatorów w sieci jest zgodna: podróż Supermana budzi jednoznaczne skojarzenia z wydaną przez Marvela Planetą Hulka. To w niej Zielony Goliat został uznany za zbyt niebezpiecznego dla Ziemi i ostatecznie z niej wygnany. Następnie kosmiczny statek herosa rozbił się na planecie Sakaar, której władca, Czerwony Król, również urządzał na arenie pojedynki gladiatorów. Hulk z czasem stał się najpopularniejszym z nich, stając na czele mającej na celu obalenie dyktatora rebelii.

Future State - grafika promocyjna