Flashpoint Beyond - powraca [SPOILER]. Makabryczna wersja superbohatera dusi Batmana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. DC COMICS

Do Flashpoint Beyond w uniwersum DC powróci bohater znany jako Projekt Superman, który jest jedną z najdziwniejszych wersji Człowieka ze Stali w historii komiksów. I wygląda straszniej niż kiedykolwiek.

Flashpoint Beyond to miniseria komiksowa DC, w której głównym bohaterem jest Thomas Wayne aka Batman, próbujący przywrócić do życia zmarłego syna. Bohater pragnie także dowiedzieć się, w jaki sposób ta linia czasowa przetrwała.

W komiksie rozgniewany brakiem wskazówek Thomas Wayne bezlitośnie spuszcza łomot kryminalistom. Dochodzi do wniosku, że skoro ta oś czasu nie powinna w ogóle istnieć, to nic już się nie liczy i może pociągnąć za spust. Wtedy pojawia się Flashpoint Superman. Jego oczy zaczynają świecić czerwienią, gdy mówi mu, że jest w błędzie - wszystko ma znaczenie.

Flashpoint Beyond - makabryczny Superman

Flashpoint Beyond

Bohater po raz pierwszy pojawił się w 2011 roku w komiksie Flashpoint: Project Superman #1. Był trzymany w laboratorium i eksperymentowano na nim, póki nie uwolnili go Flash, Thomas i Cyborg. Flashpoint Beyond #3 obiecuje, że Flashpoint Superman będzie miał kluczową rolę w zeszycie.